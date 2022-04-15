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  4. 80 kiloluk halterin altında kalan öğretmen ölümle burun buruna geldi

80 kiloluk halterin altında kalan öğretmen ölümle burun buruna geldi

15.04.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da uzun yıllardır vücut geliştirme sporu yapan Türkçe Öğretmeni Görkem İkiz, bench press sehpasında elinden kayan 80 kilogram ağırlığındaki halterin altında kalarak ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 13 Nisan Çarşamba günü akşam 22.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki bir spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır vücut geliştirme sporu yapan Türkçe Öğretmeni Görkem İkiz (42), bench press yapmak için uzandığı sehpada elinden kayan 80 kilogram ağırlığındaki halterin altında kaldı.

Spor salonu çalışanları ise hemen İkiz’in yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans genç adamı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan adamın 5 kaburga kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Bir gece hastanede kalan adam daha sonra tedavisi evde devam edecek şekilde taburcu edildi. Görkem İkiz’in ölümden döndüğü o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı’nın telefonla ulaştığı İkiz, “Elimde eldiven de varken bir anda bar kaydı ve göğsüme düştü. Doktorlar kaburgalarımın kalbime saplanma riski olabileceğini de belirtip ölümden döndüğümü söylediler. Herkesin çok dikkat etmesi gerek” diye konuştu.

(İHA)

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Adana
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