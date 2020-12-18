HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 80 yaşındaki kadın yasağa rağmen halk otobüsüne binmek istedi

80 yaşındaki kadın yasağa rağmen halk otobüsüne binmek istedi

18.12.2020 16:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Alaplı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli saatler dışında sokağa çıkması yasak olan 80 yaşındaki kadın, bindiği özel halk otobüsünden zabıta ve bekçi tarafından indirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağı olan 80 yaşındaki Şerife V. halk otobüsüne bindi.

Halk otobüsü Şoförü Uğur D.; fark ettiği yaşlı kadının otobüsten inmesini istedi. Tepki gösteren kadın, sürücünün ısrarları üzerine yine inmeyince sürücü zabıtayı aradı. Zabıta ve bekçinin otobüs durağına gelmesiyle yaşlı kadını otobüsten inmesi için uyardı. Şerife V.'ye inmediği takdirde 3 bin 150 TL ceza kesileceği belirtilmesi üzerine yaşlı kadın otobüsten indi.

O anlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
İspanya'da sona erdi!İspanya'da sona erdi!
AUZEF final sınavları ne zaman?AUZEF final sınavları ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü

BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

İspanya'da zihinsel engelliler zorla kısırlaştırılmayacak

İspanya'da sona erdi!

Bursa’da motosiklet sürücüsünün elleri cebinde şerit değiştirdiği anlar şoke etti

Şoke eden anlar! Tehlike saçtı

Temizlik personelinden alkışlanacak hareket: Yerde bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti

Yaptığı şey büyük takdir topladı

ABD'de buz tutan yolda kontrolden çıkan araç az kalsın insanları eziyordu

Ölümle burun buruna! O anlar kamerada

Viking tarihinin en değerli parçalarından biri 300 yıl sonra bulundu

Vikingler'den 300 yıl sonra bulundu!

Hava kirliliği ilk kez ölüm sebebi olarak kayıtlara geçti

Hava kirliliği ilk kez ölüm sebebi olarak kayıtlara geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.