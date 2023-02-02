HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 81/1-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 81/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

81/1-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 81/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

25.01.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun ya da kısa yolculuklarda herkesin ilk talebi güvenli ve konforlu bir ulaşım süreci olabilir. Özellikle karayolu gibi ulaşım araçlarını çeşitlilik gösterdiği yolculuk deneyiminde, çoğunluk genellikle güvenilirliğiyle tanınmış binek ya da toplu taşıma araçlarını tercih eder. Yayaların sürücülerin ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketlerini kapsayan trafik, zaman zaman akışında aksamalara ya da kazalara da zemin olmaktadır.

81/1-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 81/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte yer alan sürücü yaya ve hayvanların can ve mal güvenliğini korumak adına bir dizi trafik kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur. Örneğin bir sürücünün başta kendi can kaybını önlemek ardından da aracına gelebilecek hasarı önlemek adına uyması beklenen kurallar vardır. Yayaların da benzer şekilde uyması beklenen karşılıklı bir kaza ihtimaline karşın güvenlik durumunu güçlendiren kurallar mevcuttur. Kırmızı ışıkta durup yeşilde geçmek, araç içlerinde emniyet kemeri kullanımı, bazı yolların sadece araçlara bazılarının ise sadece yayaların kullanımında olması gibi en temel kurallar hepimizin günlük yaşamında uygulanmaktadır.

81/1-a trafik cezası nedir?

Güvenli bir ulaşım süreci için elzem olan ve herkesin uyması beklenen kuralların zaman zaman gerek hava muhalefetinden gerekse cezalara rağmen sorumsuz davranan sürücü ya da yolcular sebebiyle yetersiz kalabiliyor. Her ne kadar kazaları, yaralanma ihtimalini en aza çekmek için kurallar uygulansa da zaman zaman istenmeyen durumlar yaşanabiliyor. Ancak yine de mevcut durumda yaralanan ya da mal hasarına uğrayanları koruyabilmek adına da kurallar vardır. 81/1-a trafik maddesi kaza yeri için geçerli olan bir maddedir. 81/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu 2023 Trafik Ceza Rehberi’nde şu şekilde ifade edilir: “Trafik kazalarına karışanların, kaza mahallinde durmaması ve kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almaması.”

İlginizi Çekebilir

81/1-b trafik cezası nedir?

81/1-b trafik cezası nedir?

81/1-c trafik cezası nedir?

81/1-c trafik cezası nedir?

81/1-d-1 trafik cezası nedir?

81/1-d-1 trafik cezası nedir?

 81/1-d-2 trafik cezası nedir?

81/1-d-2 trafik cezası nedir?

81/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

Ceza ihlal tanımından da anlaşılabileceği gibi kaza yaşanması durumunda kazaya karışanların, kazanın yaşandığı bölgede yetkilileri beklemesi ve bölgeden geçebilecek diğer sürücü ve yolcuların olumsuz etkilememesi adına uyaranlarla önlem alması beklenmektedir. 81/1-a trafik cezası kimlere uygulanır sorusu ise yine 2023 Trafik Ceza Rehberi’nde “Uymayanlara” şeklinde açıklanır.

81/1-a trafik cezası tutarı ne kadardır?

81/1-a trafik cezası tutarı 2023 yılında 951 TL'dir. Erken ödeme kapsamı dâhilinde 81/1-a trafik cezası tutarı 713,25 TL olarak ödenebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! İstanbul istikameti trafiğe kapandıBolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildiGültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası trafik cezaları 2022

En Çok Okunan Haberler

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı!

İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı!

Metin Uca ve Barbaros Şansal, havalimanında gözaltına alındı

Metin Uca ve Barbaros Şansal, havalimanında gözaltına alındı

Pierre Loti Lisesi de 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

Pierre Loti Lisesi de 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

13 Şubat öncesi son seçim anketi! Yüzde 1,6'lık fark...

13 Şubat öncesi son seçim anketi! Yüzde 1,6'lık fark...

Genç kadının hayatı kabusa döndü! 'Sen kadın değilsin, beni kandırdın'

Genç kadının hayatı kabusa döndü! 'Sen kadın değilsin, beni kandırdın'

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.