81/1-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 81/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte yer alan sürücü yaya ve hayvanların can ve mal güvenliğini korumak adına bir dizi trafik kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur. Örneğin bir sürücünün başta kendi can kaybını önlemek ardından da aracına gelebilecek hasarı önlemek adına uyması beklenen kurallar vardır. Yayaların da benzer şekilde uyması beklenen karşılıklı bir kaza ihtimaline karşın güvenlik durumunu güçlendiren kurallar mevcuttur. Kırmızı ışıkta durup yeşilde geçmek, araç içlerinde emniyet kemeri kullanımı, bazı yolların sadece araçlara bazılarının ise sadece yayaların kullanımında olması gibi en temel kurallar hepimizin günlük yaşamında uygulanmaktadır.

Güvenli bir ulaşım süreci için elzem olan ve herkesin uyması beklenen kuralların zaman zaman gerek hava muhalefetinden gerekse cezalara rağmen sorumsuz davranan sürücü ya da yolcular sebebiyle yetersiz kalabiliyor. Her ne kadar kazaları, yaralanma ihtimalini en aza çekmek için kurallar uygulansa da zaman zaman istenmeyen durumlar yaşanabiliyor. Ancak yine de mevcut durumda yaralanan ya da mal hasarına uğrayanları koruyabilmek adına da kurallar vardır. 81/1-a trafik maddesi kaza yeri için geçerli olan bir maddedir. 81/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu 2023 Trafik Ceza Rehberi’nde şu şekilde ifade edilir: “Trafik kazalarına karışanların, kaza mahallinde durmaması ve kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almaması.”

81/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

Ceza ihlal tanımından da anlaşılabileceği gibi kaza yaşanması durumunda kazaya karışanların, kazanın yaşandığı bölgede yetkilileri beklemesi ve bölgeden geçebilecek diğer sürücü ve yolcuların olumsuz etkilememesi adına uyaranlarla önlem alması beklenmektedir. 81/1-a trafik cezası kimlere uygulanır sorusu ise yine 2023 Trafik Ceza Rehberi’nde “Uymayanlara” şeklinde açıklanır.

81/1-a trafik cezası tutarı ne kadardır?

81/1-a trafik cezası tutarı 2023 yılında 951 TL'dir. Erken ödeme kapsamı dâhilinde 81/1-a trafik cezası tutarı 713,25 TL olarak ödenebilir.

