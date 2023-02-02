81/1-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 81/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Bir trafik kazasında, kazaya taraf olanlardan her biri eğer sağlık açısında iyi durumda ise olay yerinden ayrılmamaları hatta olayın tutanağını hazırlamaları gerekir. Bu tutanakta gerekli yazılı beyanlarla birlikte olayı özetleyebilmek adına fotoğraf çekimi görsel kanıtlar için yapılır. Bu gerekler yerine getirilirken tarafların birbirine yardımcı olmaları hak kayıplarını önlemek, dürüst ve güvenilir yardımlaşma için gereklidir. Bu yardımlaşmanın yapılamadığı durumlarda ise bölgenin görevli yetkililerinden destek istenebilir.

Başta birbirlerine karşı verecekleri dürüşt beyanla sorumlu olan kazanın tarafları, bu dürüstlüğü koruyabilmek adına birbirlerinde kaza yerinde bazı belgeler isteyebilir. Bu belgeler arasında sürücü ve kimlik belgesi gibi sigorta poliçe numarası bulunur. Bu durumu kişisel inisiyatiflere bırakmamak adına 81/1-c maddesi uygulamaya konulmuştur. 81/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu 2022 Trafik Ceza Rehberi’nde şu şekilde açıklık kazanır: “Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve tescil belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi.”

81/1-c trafik cezası kimlere uygulanır?

Bahsi geçen 81/1-c maddesi, kazaya karışan bireyleri kapsamaktadır. Bu bakımdan maddeyi ihlal edebilecek unsurlar yine kazaya karışan bireylerin olacağı kolaylıkla öngörülür. 2022 Trafik Ceza Rehberi’nde cezanın uygulanacağı kişiler başlığı altına bakıldığında “Uymayanlara” ibaresi görülür.

81/1-c trafik cezası tutarı ne kadardır?

81/1-c trafik cezası tutarı 2023 yılı için 951 TL olarak belirlenmiştir. 81/1-c trafik cezası tutarı indirim kapsamında 713,25 TL olarak ödenebilir.

