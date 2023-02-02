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81/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 81/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

25.01.2023 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş çıkış ve işe gidiş saatleri ile resmi ya da dini bayramlarla birleşen uzun tatiller öncesi şehirler arası yollarda trafiğin normal seyrinden daha yüksek bir yoğunluk yaşadığı gözlemlenmektedir. İlerlemeyen ve uzun süren trafik yoğunluğunda sürücülerin sinirlerinde yıpranma, dikkatlerinde dağılma yaşanabilir. Uzun süren trafik sıkışıklığında ve ilerlemeyen yolculuk deneyimlerinde sürücülerin dikkat ve sinirsel dayanıklılıklarında yaşanan düşüşler sebebiyle zaman zaman kazalar yaşanmaktadır.

81/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 81/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafiğin en yoğun ve en durgun zamanları fark etmeksizin yolculuk deneyiminin güvenli tamamlanabilmesi için bazı kurallar ve uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalar ve kurallar sürücülere ehliyet almadan önce eğitim faaliyeti kapsamında aktarılır. Bununla birlikte alınan eğitimin çıktısı olarak sürücülerin trafik seyrinde de uymaları beklenmektedir. Sürücüler kadar yayaların da uyması beklenen kurallar vardır. Bu kurallar eğitim öğretim programı dahilinde ilkokuldan itibaren aktarılır. Bu ve benzeri önlem çalışmalarına karşın yine de çeşitli faktörler sebebiyle kazaların yaşandığına denk gelmekteyiz.

81/1-b trafik cezası nedir?

Çeşitli sebeplerden meydana gelebilecek kazaların sonuçlarının da başka bir hak ve güvenlik ihlaline sebep olmaması adına bir dizi uygulamalar bulunmaktadır. 81/1-b maddesi de kaza yaşandıktan sonra uyulması beklenen davranışları kapsamaktadır. 81/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu 2023 Trafik Ceza Rehberi’nde şu şekilde ifade edilir: “Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek.”

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81/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

81/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafik kazalarında, can ve mal güvenliğinin daha fazla etkileneceği bir durum söz konusu değilse kaza mahalini bozmamayı hedefler. Olay yerinde bir bozulma olmaması, inceleme yapan ekiplerin yaralı ya da zararlıların haklarını doğru tespit etmeleri için gereklidir. Bu bakımdan 81/1-b trafik cezası “uymayanlara” uygulanır.

81/1-b trafik cezası tutarı ne kadardır?

81/1-b trafik cezası tutarı 2023 yılında 1.979 TL olarak belirlenmiştir. 81/1-b trafik cezası tutarı indirim kapsamında %25 indirimli olarak 1.484,25 TL ödenebilir.

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