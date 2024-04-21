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  4. 81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 zehir taciri yakalandı

81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 zehir taciri yakalandı

21.04.2024 08:31
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen “Narkoçelik-13” operasyonlarında 194 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

81 ilde uyuşturucu operasyonu: 194 zehir taciri yakalandı

İçişlerini Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde "Narkoçelik-13” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 şüpheli ise yakalandı.

Düzenlenen operasyonlar sonucu Ankara’da 40 kilogram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli ise yakalandı. İstanbul’da ise 7 kilogram kokain ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

GDFH

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı uyuşturucu
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