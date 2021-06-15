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84 yaşında sesiyle YouTube yıldızı oldu!

15.06.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

84 yaşındaki emekli çiftçi John Butler, yatıştırıcı sesi sayesinde bir YouTube yıldızı haline geldi. İnternetin ne olduğunu neredeyse hiç bilmeyen yaşlı adamın dünyanın her yerinde 125 bini aşkın hayranı var. Butler, karantina kaygısı ve panik atak konusunda hayranlarına yardım ettiğini söylüyor.

84 yaşında sesiyle YouTube yıldızı oldu!

İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde yaşayan emekli çiftçi John Butler, rahatlatıcı meditasyon seanslarının dünya çapında bir hayran kitlesi kazanmasının ardından 84 yaşında YouTube yıldızı oldu.

Yaşamının büyük bir bölümünde meditasyon yapan John Butler, son dört yılda YouTube'daki Spiritual Unfoldment adlı kanalında yaklaşık 200 video yayınladı ve 125 bini aşkın abone kazandı.

SAKİNLEŞTİRİCİ MESAJLAR YAYINLIYOR

Sakallarıyla da dikkat çeken Butler, videolarında düzenli olarak maneviyat ve dünyayla barışık olmak üzerine sakinleştirici mesajlar yayınlarken, hayranları onun nazik ve sakinleştirici sesini övüyor. Emekli çiftçinin en popüler videosu bir milyondan fazla kez izlendi.

Butler'ın bazı hayranları yayınladığı videoları dinlemenin kaygı bozukluğuna yardımcı olduğunu söylerken, bazıları da sesinin çok yumuşak olduğunu ve 'yatmadan önce onun hikayeler okumasını' istediklerini söyledi.

"İNTERNETİN NE OLDUĞUNU PEK BİLMİYORDUM"

Butler, BBC'ye şöhretten etkilenmediğini söyledi ve "Sanırım daha genç bir adam olsaydım bu konuda daha heyecanlı olurdum. YouTube'u hiç duymamıştım. İnternetin ne olduğunu pek bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

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İnternetin yeni fenomeni, videolarının insanları sakinleştirmeye yardımcı olmasından memnun olduğunu belirterek, koronavirüs salgınının ve karantinalarının yarattığı kaygı ve panik atak konusunda onlara yardım ettiğini söyledi.

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youtube İngiltere
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