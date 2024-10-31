Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 88 yaşındaki kadın su faturasındaki tutarı görünce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! Meğerse hata yapmışlar

88 yaşındaki kadın su faturasındaki tutarı görünce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! Meğerse hata yapmışlar

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.10.2024 16:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın Sanremo kentinde yaşayan 88 yaşındaki Caterina Giovinazzo isimli bir kadın su faturasındaki tutarı görünce kalp krizi geçirdi. Su şirketinin hesabından 7 bin sterlin (yaklaşık 311 bin TL) çekmesi ve daha sonra daha fazla nakit talep etmesi sonucu geçirdiği kalp kriziyle Giovinazzo hayatını kaybetti. Kadının vefatının ardından su şirketi yaptığı açıklamasında fatura tutarında yanlışlık yaptıklarını söyleyerek özür diledi.

88 yaşındaki kadın su faturasındaki tutarı görünce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! Meğerse hata yapmışlar

MYNET|DIŞ HABERLER 88 yaşındaki Caterina Giovinazzo isimli bir kadın kadın su faturasındaki tutarı görünce yaşadığı şoktan kısa bir süre sonra fenalaşarak 40 gün yoğun bakımda kaldı. Toplam 15 bin sterlinlik tutardaki fatura, Ağustos-Ekim ayları arasındaki döneme aitti. Su şirketi kadının hesabından 7 bin sterlini çekti ve 8 bin sterlik ödemeyi ise nakit olarak istedi. Faturayı gören kadın kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede 40 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

HATA YAPILMIŞ

56800

Daha sonra kadının evindeki maksimum tüketimin sadece 48 sterlinlik bir ücret karşılığında birkaç metreküp olduğu ortaya çıktı. Su şirketi, bunun kendi hataları olduğunu kabul ederek yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bu miktarın oluşma nedenlerini doğrulamak için derhal aileyle iletişime geçeceğiz." dedi.

İlginizi Çekebilir

'Elim gitmedi yazamadım' dedi! Tarih vererek uyardı

'Elim gitmedi yazamadım' dedi! Tarih vererek uyardı

 “Göğüslerimi gösteriyormuşum” isyanı! AVM’den kovulunca...

“Göğüslerimi gösteriyormuşum” isyanı! AVM’den kovulunca...

 Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

 Pavyon dansıyla ünlenmişti! 'Hamileyim' paylaşımı olay oldu

Pavyon dansıyla ünlenmişti! 'Hamileyim' paylaşımı olay oldu

 Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

 Sokak sokak dağıttı! 'Bana dua edin onunla evleneyim'

Sokak sokak dağıttı! 'Bana dua edin onunla evleneyim'

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İtalya
En Çok Okunan Trend Haberler
Market çalışanını dakikalarca darp etmişti!

Market çalışanını dakikalarca darp etmişti!

Esenyurt gerilimi tırmanıyor...

Esenyurt gerilimi tırmanıyor...

Yaklaşık 2 milyon TL'yi göz göre göre çöpe attırdı! Fark edince...

Yaklaşık 2 milyon TL'yi göz göre göre çöpe attırdı! Fark edince...

Evlerinin duvarlarının arkasına bakınca gördüklerine inanamadılar

Evlerinin duvarlarının arkasına bakınca gördüklerine inanamadılar

Ailesi yalnız bırakmıştı! 2 yaşındaki çocuğa evlerinde besledikleri köpek saldırdı

Ailesi yalnız bırakmıştı! 2 yaşındaki çocuğa evlerinde besledikleri köpek saldırdı

Pankart açtı! Halk adeta seferber oldu

Pankart açtı! Halk adeta seferber oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.