88 yaşındaki kadın su faturasındaki tutarı görünce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! Meğerse hata yapmışlar

MYNET|DIŞ HABERLER 88 yaşındaki Caterina Giovinazzo isimli bir kadın kadın su faturasındaki tutarı görünce yaşadığı şoktan kısa bir süre sonra fenalaşarak 40 gün yoğun bakımda kaldı. Toplam 15 bin sterlinlik tutardaki fatura, Ağustos-Ekim ayları arasındaki döneme aitti. Su şirketi kadının hesabından 7 bin sterlini çekti ve 8 bin sterlik ödemeyi ise nakit olarak istedi. Faturayı gören kadın kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede 40 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

HATA YAPILMIŞ

Daha sonra kadının evindeki maksimum tüketimin sadece 48 sterlinlik bir ücret karşılığında birkaç metreküp olduğu ortaya çıktı. Su şirketi, bunun kendi hataları olduğunu kabul ederek yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bu miktarın oluşma nedenlerini doğrulamak için derhal aileyle iletişime geçeceğiz." dedi.