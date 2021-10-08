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9.Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'na seçilen filmler açıklandı

08.10.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" ödülü için yarışacak 10 film belli oldu.

9.Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'na seçilen filmler açıklandı

Festivalde, Juja Dobrachkous'un prömiyerini 50. Rotterdam Film Festivali'nde yapan "Bebia, My Only Desire", Susana Nobre'nin 71. Berlin Film Festival Berlinale Forum'da yarışan "Jack’s Ride", Isabel Lamberti'nin prömiyerini 68. San Sebastian Film Festivali'nde yapan "Last Days Of Spring", Shujun Wei'nin prömiyerini 74. Cannes Film Festivali'nde yapan "Ripples Of Life", Han Shuai'nin 71. Berlin Film Festivali'nde En İyi Film ile 25. Busan Film Festivali'nden FIPRESCI ödülleri alan "Summer Blur", Kiro Russo'nun 78. Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü alan "The Great Movement", Ahmet Toklu'nun dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali'nde yapan "Pota", Chema Garcia Ibarra'nın prömiyerini 74. Locarno Film Festivali'nde gerçekleştiren "The Sacred Spirit", Cristina Grosan'ın dünya prömiyerini 27. Saraybosna Film Festivali'nde yapan "Things Worth Weeping For", Hajni Kis'in 55. Karlovy Vary Film Festivali'nde "East of West" ödülü için yarışan "Wild Roots" filmleri yarışacak. Festival, 23-30 Ekim'de düzenlenecek.

ÖDÜL KATEGORİLERİ BELLİ OLDU

Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe'den oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu, 50 bin liralık "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" ödülü verilecek.

Yarışmada "En İyi Yönetmen" 15 bin, "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen yapımlar 10 bin liralık para ödülünün sahibi olacak.

Gösterimlerin Atlas 1948 ve Kadıköy sinemalarında yapılacağı festivalin biletleri 13 Ekim'de satışa sunulacak.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ UYGULANACAK

Yerli ve yabancı filmlerin seyirciyle buluşacağı 7 gün sürecek festivalde, dünya çapında sinema profesyonellerinin yanı sıra sektörden isimler ağırlanacak. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gerçekleşecek gösterimler, Atlas 1948 ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.

Festival gösterimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün "Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi" kapsamında alınacak tedbirlere uygun gerçekleştirilecek.

(AA)

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