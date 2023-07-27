Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. 9 yaşında kahraman! Çığlık seslerini duyunca arkasını dönüp koştu... Yürüyen merdiven faciasını böyle engelledi

    9 yaşında kahraman! Çığlık seslerini duyunca arkasını dönüp koştu... Yürüyen merdiven faciasını böyle engelledi

    27.07.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Yürüyen merdivenlerden bir çocuğun düştüğünü duyan 9 yaşındaki bir kız koşarak acil durdurma düğmesine bastı. Küçük kızın kahramanlık dolu hareketi sayesinde facia kıl payı önlendi.

    Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentindeki bir alışveriş merkezinde 9 yaşındaki bir kız çocuğunun hızlı düşünme yeteneği bir başka çocuğun ayağının sıkışan yürüyen merdivende zarar görmesini engelledi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde 9 yaşındaki kız çocuğu bir oğlanın ayağının yürüyen merdivende sıkıştığını görünce koşarak aşağıya doğru indi. Tereddüt etmeden anında acil durum düğmesine basan kız sayesinde yürüyen merdiven durdu.

    KURTULMAYI BAŞARDI

    Bağırış seslerini duyan alışveriş merkezi çalışanları, hemen kurtarma ekiplerine haber verdi. Wuhan İtfaiye ve Kurtarma olay yerine altı polis memuru gönderdi. Çocuğun ayağı yürüyen merdivenin yan tarafındaki bir boşluğa sıkıştı ve müdahale ekipleri ayakkabılarını keserek ve çocuğun ayağını kurtarmak için yürüyen merdivenin kenarını ayırarak olaya müdahale etti. İlk müdahaleler yeterli olmayınca bu kez panelin sökülmesi için bakım ekipleri çağırıldı. Küçük çocuğun sıkışan ayağı kontrollü bir şekilde sıkıştığı yerden çıkartıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

    Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

    Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

    Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

     Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

    Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

     Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

    Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

     “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

    “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

     Böyle sokak röportajı görülmedi! "Saat 6'da gel, beraber olalım"

    Böyle sokak röportajı görülmedi! "Saat 6'da gel, beraber olalım"

     Arabanın anahtarını aracın içinde unuttu! Zamanla yarıştı

    Arabanın anahtarını aracın içinde unuttu! Zamanla yarıştı

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İğrenç akım! Yüzlerini klozet suyuyla yıkadılarİğrenç akım! Yüzlerini klozet suyuyla yıkadılar
    Ken’in soyadı varmış! Tam adını duyunca inanamayacaksınızKen’in soyadı varmış! Tam adını duyunca inanamayacaksınız
    Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı
    Anahtar Kelimeler:
    Çin yürüyen merdiven Alışveriş merkezi

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

    4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

    Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

    Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

    Tuvalete girdiğinde şoke oldu! Gördüğüne inanamadı

    Tuvalete girdiğinde şoke oldu! Gördüğüne inanamadı

    Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

    Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

    Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

    Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

    Günün Videosu

    'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
    'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.