9 yaşında kahraman! Çığlık seslerini duyunca arkasını dönüp koştu... Yürüyen merdiven faciasını böyle engelledi

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentindeki bir alışveriş merkezinde 9 yaşındaki bir kız çocuğunun hızlı düşünme yeteneği bir başka çocuğun ayağının sıkışan yürüyen merdivende zarar görmesini engelledi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde 9 yaşındaki kız çocuğu bir oğlanın ayağının yürüyen merdivende sıkıştığını görünce koşarak aşağıya doğru indi. Tereddüt etmeden anında acil durum düğmesine basan kız sayesinde yürüyen merdiven durdu.

KURTULMAYI BAŞARDI

Bağırış seslerini duyan alışveriş merkezi çalışanları, hemen kurtarma ekiplerine haber verdi. Wuhan İtfaiye ve Kurtarma olay yerine altı polis memuru gönderdi. Çocuğun ayağı yürüyen merdivenin yan tarafındaki bir boşluğa sıkıştı ve müdahale ekipleri ayakkabılarını keserek ve çocuğun ayağını kurtarmak için yürüyen merdivenin kenarını ayırarak olaya müdahale etti. İlk müdahaleler yeterli olmayınca bu kez panelin sökülmesi için bakım ekipleri çağırıldı. Küçük çocuğun sıkışan ayağı kontrollü bir şekilde sıkıştığı yerden çıkartıldı.