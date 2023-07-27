Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Yangında mahsur kalan çocuğu kurtarmak için canla başla mücadele ettiler! Dumanlar her yeri sardı... Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

    Yangında mahsur kalan çocuğu kurtarmak için canla başla mücadele ettiler! Dumanlar her yeri sardı... Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

    27.07.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin’in Guangdong eyaletinde bir apartmanın üçüncü katında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangınların evi sardığı anlarda canını kurtarmak isteyen küçük çocuk balkona çıktı. Korkuyla çığlık atarak çevredekilerden yardım isteyen çocuğun imdadına yoldan geçenler yetişti. Küçük çocuğu kurtarıldığı anlarda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

    Çin’in Guangdong eyaletinin Zhanjiang bölgesindeki bir apartmanda dairesine yangın çıktı. Yangından kaçan küçük bir çocuk balkondaki demir parmaklıklar nedeniyle mahsur kaldı. Dumanların yükseldiği anlarda küçük çocuğun yardım çığlıklarına yoldan geçenler koştu. Sosyal medyada çocuğun kurtarılmasına ilişkin nefes kesen bir video paylaşıldı.

    DEMİRLERİ KESEREK KURTARDILAR

    yeni9

    Çocuğun çığlıklarını duyan yoldan geçenler yangını söndürmek için harekete geçti. Balkon demirleri metal aletler kullanılarak kesildi ve çocuk güvenli bir şekilde mahsur kaldığı yerden çıkartıldı. Yerel basında yer alan haberlerde balkonda mahsur kalan çocuğun yoldan geçenlerin kahramanca girişimi sayesinde kurtarıldığı ifade edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

    Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

     Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

    Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

     Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

    Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

     Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

    Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

     “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

    “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

     Böyle sokak röportajı görülmedi! "Saat 6'da gel, beraber olalım"

    Böyle sokak röportajı görülmedi! "Saat 6'da gel, beraber olalım"

     Arabanın anahtarını aracın içinde unuttu! Zamanla yarıştı

    Arabanın anahtarını aracın içinde unuttu! Zamanla yarıştı

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sonunda bu da oldu! Kendi kendisine cenaze töreni düzenlediSonunda bu da oldu! Kendi kendisine cenaze töreni düzenledi
    Çırılçıplak silahla otoyola fırladı! Arabalara ateş ettiÇırılçıplak silahla otoyola fırladı! Arabalara ateş etti
    Çalışıyormuş gibi davrandı niyeti farklı çıktı! Üstsüz pozlar çekilince...Çalışıyormuş gibi davrandı niyeti farklı çıktı! Üstsüz pozlar çekilince...
    Anahtar Kelimeler:
    Çin yangın

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    16 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakalandı

    16 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakalandı

    Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

    Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

    “Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına toplandılar

    “Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına toplandılar

    Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

    Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

    Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

    Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.