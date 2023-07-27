Yangında mahsur kalan çocuğu kurtarmak için canla başla mücadele ettiler! Dumanlar her yeri sardı... Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Çin’in Guangdong eyaletinin Zhanjiang bölgesindeki bir apartmanda dairesine yangın çıktı. Yangından kaçan küçük bir çocuk balkondaki demir parmaklıklar nedeniyle mahsur kaldı. Dumanların yükseldiği anlarda küçük çocuğun yardım çığlıklarına yoldan geçenler koştu. Sosyal medyada çocuğun kurtarılmasına ilişkin nefes kesen bir video paylaşıldı.
Çocuğun çığlıklarını duyan yoldan geçenler yangını söndürmek için harekete geçti. Balkon demirleri metal aletler kullanılarak kesildi ve çocuk güvenli bir şekilde mahsur kaldığı yerden çıkartıldı. Yerel basında yer alan haberlerde balkonda mahsur kalan çocuğun yoldan geçenlerin kahramanca girişimi sayesinde kurtarıldığı ifade edildi.