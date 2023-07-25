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    4. Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı... Polisin müdahalesi gecikmedi

    Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı... Polisin müdahalesi gecikmedi

    25.07.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir kumsalda ilginç görüntüler kaydedildi. Birbiriyle bağlantısı olmayan iki denizi elleriyle kumu kazarak birleştiren gencin görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı. Olaya polis ekipleri müdahale etti.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir kumsal iki denizin arasında sadece kumlardan oluşan bir tabaka olduğunu fark eden adam ilginç bir yönteme başvurdu. Saatlerce süren çalışmada elleriyle kumu kazan adam iki deniz arasındaki kumsal bir tünel oluşturdu. Adamın oluşturduğu tünelden sular geçerken iki deniz birbirine kavuştu.

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

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    Suların şiddeti ve dalgaların etkisiyle genç adamın açtığı tünel kısa sürede büyüdü. Olay çevredekilerin cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken polis ekiplerinin müdahalesi gecikmedi.

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    sosyal medya Florida

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