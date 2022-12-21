'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor: Babama rest çektim, işten istifa ettim, ertesi gün...

Eskişehir’de yaşayan 23 yaşındaki Sema Mihaliç, ailesiyle birlikte hem hayvancılık hem sütçülük yapıyor. Özellikle Sütçü Tezene adıyla tanınan ve sosyal medyadaki videolarıyla fenomen haline gelen Sema Mihaliç, jersey cinsi inek besliyor ve günlük 300 litre kaliteli süt üretiyor. Oldukça ilginç bir hayat hikayesi olan Sema, Birol Başyiğit’in YouTube kanalına konuk oldu ve çok dikkat çeken ayrıntılar paylaştı.

"MODERN SÜTÇÜLÜK YAPIYORUM"

Planlarından da bahseden Sema “Bir danayı sadece böyle at gibi binebilmek için eğitmek istiyorum. Bunu çok yapmak istiyorum, videolarını görüyorum çünkü” şeklinde konuştu. Her sabah uyandığında inek sağlamaya geldiğini söyleyen Sema, biraz daha modern sütçülük yaptığı ifade ederek WhatsApp ve arama yoluyla sipariş aldığını belirtti.

"BABAMA REST ÇEKTİM, İŞTEN İSTİFA ETTİM"

Sema, Aylık 10 tane jersey ineğinin yediği yemin maliyetinin 30 bin TL olduğunu aktardı.

Bunun haricinde, veteriner, paketleme, dağıtım ve mazot, eleman gibi çok sayıda masrafları da olduğunu ifade etti.

Aracıyı tamamen ortadan kaldırmak istediği için babasına rest çektiğini söyleyen ve “Babam benim köye dönmemi, bu işi yapmamı asla istemiyordu” diyen Sema, işten istifa ettiğini anlattı. Ertesi gün de kapı kapı süt satmaya başladığını belirtti.

"KAR ELDE EDEBİLİYORUM"

Hayvanların sütünü toptancıya verirse kendisinden alacağı fiyatın litre başı 9 TL, direkt kendisi sattığında ise 20 TL olduğunu dile getirdi. Böylece masrafları çıkarıp karlılık elde edebildiğini söyledi.

HAYALLERİNİ DE ANLATTI

Hayallerinden bahseden Sema, eğitim ve üretim modeli çiftliği kurmak istediğini anlattı. Hem gençlere tarımsal ve hayvansal üretim ve eğitim vermek, hem de hayvansal üretimin devam etmesini istediğini söyleyen Sema, yurt dışına açılabileceğini aktardı.



