HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. '9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor: Babama rest çektim, işten istifa ettim, ertesi gün...

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor: Babama rest çektim, işten istifa ettim, ertesi gün...

21.12.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya Eskişehir'de yaşayan 23 yaşındaki Sema Mihaliç'i konuşuyor. Paylaştığı birbirinden ilginç videolar ve dikkatleri üzerine çeken hayat hikayesiyle ilgi odağı olan Sema, şimdilerde hayvancılık ve sütçülük yapıyor. Babasına rest çektiğini, işinden istifa ettiğini ve ertesi gün kapı kapı dolaşarak süt satmaya başladığını anlatan Sema, Sütçü Tezene ismiyle de tanınıyor. Toptancıya verse litre başına 9 TL kazanacakken 20 TL kazandığını söyleyen Sema'nın işiyle ilgili hayalleri de var.

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor: Babama rest çektim, işten istifa ettim, ertesi gün...

Eskişehir’de yaşayan 23 yaşındaki Sema Mihaliç, ailesiyle birlikte hem hayvancılık hem sütçülük yapıyor. Özellikle Sütçü Tezene adıyla tanınan ve sosyal medyadaki videolarıyla fenomen haline gelen Sema Mihaliç, jersey cinsi inek besliyor ve günlük 300 litre kaliteli süt üretiyor. Oldukça ilginç bir hayat hikayesi olan Sema, Birol Başyiğit’in YouTube kanalına konuk oldu ve çok dikkat çeken ayrıntılar paylaştı.

S3

"MODERN SÜTÇÜLÜK YAPIYORUM"

Planlarından da bahseden Sema “Bir danayı sadece böyle at gibi binebilmek için eğitmek istiyorum. Bunu çok yapmak istiyorum, videolarını görüyorum çünkü” şeklinde konuştu. Her sabah uyandığında inek sağlamaya geldiğini söyleyen Sema, biraz daha modern sütçülük yaptığı ifade ederek WhatsApp ve arama yoluyla sipariş aldığını belirtti.

s4

"BABAMA REST ÇEKTİM, İŞTEN İSTİFA ETTİM"

Sema, Aylık 10 tane jersey ineğinin yediği yemin maliyetinin 30 bin TL olduğunu aktardı.

s1

Bunun haricinde, veteriner, paketleme, dağıtım ve mazot, eleman gibi çok sayıda masrafları da olduğunu ifade etti.

sema4

Aracıyı tamamen ortadan kaldırmak istediği için babasına rest çektiğini söyleyen ve “Babam benim köye dönmemi, bu işi yapmamı asla istemiyordu” diyen Sema, işten istifa ettiğini anlattı. Ertesi gün de kapı kapı süt satmaya başladığını belirtti.

s5

"KAR ELDE EDEBİLİYORUM"

Hayvanların sütünü toptancıya verirse kendisinden alacağı fiyatın litre başı 9 TL, direkt kendisi sattığında ise 20 TL olduğunu dile getirdi. Böylece masrafları çıkarıp karlılık elde edebildiğini söyledi.

sema2

HAYALLERİNİ DE ANLATTI

Hayallerinden bahseden Sema, eğitim ve üretim modeli çiftliği kurmak istediğini anlattı. Hem gençlere tarımsal ve hayvansal üretim ve eğitim vermek, hem de hayvansal üretimin devam etmesini istediğini söyleyen Sema, yurt dışına açılabileceğini aktardı.

s2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunu da gördük! Evden çıkarmak için akılalmaz iddia, gece yarısı gelip saldırdılarBunu da gördük! Evden çıkarmak için akılalmaz iddia, gece yarısı gelip saldırdılar
Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"
12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Sütçü Eskişehir Hayvancılık

En Çok Okunan Haberler

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!

Fiyatı altını bile solladı! Yüzde 352 arttı, aradaki fark 4 bin TL

Fiyatı altını bile solladı! Yüzde 352 arttı, aradaki fark 4 bin TL

Görüntüler yayınlandı! Biden'dan çarpıcı açıklamalar: Öldü ama duyurmayacağız

Görüntüler yayınlandı! Biden'dan çarpıcı açıklamalar: Öldü ama duyurmayacağız

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.