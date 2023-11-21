90'lara damga vurmuştu! Hakan Peker'in Bahçeşehir'deki 3 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı

Bir Efsane, Ateşini Yolla, Karam, Hey Corç ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Hakan Peker 90'lı yıllara damga vurmuştu. Şarkıları ve danslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim bu defa Bahçeşehir'deki 3 katlı lüks villası ile gündem oldu.

Sunuculuğunu Evrim Akın’ın üstlendiği “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” programına konuk olan Hakan Peker'in lüks evini görenler hayran kaldı. Hakan Peker'in lüks villası oldukça sadece ve şık tasarımlarla dekore edilmiş.

Peker'in zevkle döşenmiş salonunda fotoğraflar ve ödüller dikkat çekiyor. Unutulmayan albümler ve CD'lerde salonda kendine yer bulmuş.

Giyinme odasındaki çekimlerde kullandığı kıyafetleriyle dikkat çeken ünlü isim, vefat eden dansçısının ceketini de hatıra olarak sakladığını ifade etti.

Programda yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken Hakan Peker, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hande Ertekin ile tanışma hikayelerini de anlattı.

Hakan Peker, 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birinci oldu. TRT'nin eğlence programlarında ve çeşitli yurt içi ve yurt dışı konser organizasyonlarında yer aldı.

Nisan 1989 tarihinde ilk albümü piyasaya çıktı. Bir Efsane ismini taşıyan albümle aynı ismi taşıyan çıkış şarkısı hit oldu. 1990 yılında çıkardığı Camdan Cama adlı albümüyse sanatçıya istediği başarıyı ve ünü getirdi.

Albümlerinden elde ettiği başarıların ardından Peker Müzik adlı plak şirketini kuran sanatçı bir yanda Hey Corç, Amma Velakin gibi kariyerini sağlamlaştırdığı albümlerini çıkarırken diğer yanda Türkçe sözlü popüler müziğe yeni isimlerin kazandırılmasını sağladı.