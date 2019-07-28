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90'lı yıllarda nasıl bir çocukluk geçirdiğimizi bütün samimiyeti ile çizimlerine döken İranlı illüstratör...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.07.2019 05:24 | Son Güncelleme

Instagram'da alimiriart adlı bir İranlı illüstratör, 90'lı yıllarda çocukluk ve toplum hayatını anlatan çizimler yapıyor. Nu çizimler öyle samimi öyle sıcak ki şimdiye kıyasla bazen internet hiç olmasaydı mı acaba diye düşündürüyor. Geçmişe göz kırpan o çizimler, sizlerinde içini ısıtacak.

90'lı yıllarda nasıl bir çocukluk geçirdiğimizi bütün samimiyeti ile çizimlerine döken İranlı illüstratör...

İşte o çizimler...

1. Hafta sonu izlenen çizgi filmler...

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2. Şimdiki gibi halılar yıkamaya verilmezdi, bahçede yıkanırdı. Bu da çocuklar için en büyük eğlenceydi.

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3. İşten gelen aile büyüğünün kapıda karşılanması...

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4. Gidilen piknikler:

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5. Akşam eğlencesi...

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6. Evde yorgan, yastık ne varsa toplayıp, çadır yapmak...

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7. Ekranı bir gidip bir gelen televizyondan izlemeye çalışılan filmler

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8. Dut ağacından eller kıpkırmızı olana kadar yenen dutlar...

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9. Sobanın üzerine su püskürtüp kurumasını izlemek

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10. Dolaptaki yorgan yastıkları devirmek

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11. Telefonlar, bilgisayarlar yoktu sohbet vardı

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12. Bu çizimler bize bir özlem çektirmedi değil

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13. Bu son çizim de günümüzdeki çocukları gösteriyor

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