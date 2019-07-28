90'lı yıllarda nasıl bir çocukluk geçirdiğimizi bütün samimiyeti ile çizimlerine döken İranlı illüstratör...

Instagram'da alimiriart adlı bir İranlı illüstratör, 90'lı yıllarda çocukluk ve toplum hayatını anlatan çizimler yapıyor. Nu çizimler öyle samimi öyle sıcak ki şimdiye kıyasla bazen internet hiç olmasaydı mı acaba diye düşündürüyor. Geçmişe göz kırpan o çizimler, sizlerinde içini ısıtacak.
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İşte o çizimler...
1. Hafta sonu izlenen çizgi filmler...
2. Şimdiki gibi halılar yıkamaya verilmezdi, bahçede yıkanırdı. Bu da çocuklar için en büyük eğlenceydi.
3. İşten gelen aile büyüğünün kapıda karşılanması...
4. Gidilen piknikler:
5. Akşam eğlencesi...
6. Evde yorgan, yastık ne varsa toplayıp, çadır yapmak...
7. Ekranı bir gidip bir gelen televizyondan izlemeye çalışılan filmler
8. Dut ağacından eller kıpkırmızı olana kadar yenen dutlar...
9. Sobanın üzerine su püskürtüp kurumasını izlemek
10. Dolaptaki yorgan yastıkları devirmek
11. Telefonlar, bilgisayarlar yoktu sohbet vardı
12. Bu çizimler bize bir özlem çektirmedi değil
13. Bu son çizim de günümüzdeki çocukları gösteriyor
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