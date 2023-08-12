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90'lı yılların meşhur Müzevir Müzeyyen'i Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamadı: "Dedikodusuz kaldın tabi"

12.08.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Sevil Üstekin, yıllar sonra ortaya çıktı. Kapıcılar Kralı filminin yanı sıra Mahallenin Muhtarları dizisindeki Müzevir Müzeyyen karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncunun son halini görenler oldukça şaşırdı. Usta oyuncunun son haline "Dedikodusuz kaldın tabi" yorumları yapıldı.

Müzevir Müzeyyen lakabıyla Türk dizi tarihine adını yazdırmış olan Sevil Üstekin, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Yıllar sonra bir dizide rol alan usta oyuncunun son hali gündem oldu. Oldukça yaşlandığı görülen Üstekin'in yıllar içindeki değişimi epey şaşırttı.

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Kemal Sunal'la Kapıcılar Kralı filminde birlikte rol alan Sevil Üstekin, Yeşilçam'ın aranan yıldız isimlerinden biriydi.

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Filmde Kapıcı Seyit'in karısı Hacer'i canlandıran usta oyuncu, bu film ile adını duyurmayı başarmıştı.

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90'LI YILLARIN MÜZEVİR MÜZEYYEN'İYDİ!

Daha sonra 90'lı yılların en çok izlenen yapımlarından biri olan Mahallenin Muhtarları'nda rol alan Üstekin, Müzevir Müzeyyen karakteriyle Türk dizi tarihine adını yazdırmayı başardı.

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Mahallenin Muhtarları dizisinden sonra da Koçum Benim, Erkeksen Seyret, Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. En son TRT1'de yayınlanan Yerden Yüksek dizisiyle ekrana dönen usta oyuncu, son görüntüsüyle hayrete düşürdü.

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Sevil Üstekin, 1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali PoyrazoğluTiyatrosu, Gülriz Sururi -Engin Cezzar Tiyatrosu,Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı..

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