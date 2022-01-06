Ayaklara dolanan kablo derdine son veren en iyi şarjlı süpürge modelleri

Yoğun çalışma temposuyla birlikte temizliğe vakit ayırmak çoğu zaman mümkün olmuyor. Yemek, bulaşık ve süpürge işleri derken tümüne yetişmek gerçekten zor. Özellikle kablolu süpürgeyle evi süpürmek çok zahmetli. Ayağa dolanan, prize yetişmeyen kablolar yüzünden bir zaman sonra bıkkınlık geliyor. Bu nedenle kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri şarjlı süpürge. Piyasada yüzlerce model bulunuyor. “Hangi şarjlı süpürge daha iyi?” diye düşünüyor olabilirsiniz ancak tüm modelleri ayrıntılı bir şekilde inceleyerek sorunuzun cevabını bulabilirsiniz.

1. Tek başına dev kadro: Electrolux Ergorapido 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge

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"Tek başına dev kadro olsun, başka bir süpürgeye ihtiyaç olmasın." diyorsanız Electrolux Ergorapido 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge’yi incelemeden karar vermeyin. Kablolu süpürgeler, güçlü olmalarının yanında ağır ve hantal aletler. Ne yazık ki güçlü olmaları tek başına tercih sebebi olmuyor. Yani yoğun iş temposunda pratik, hızlı ve güçlü bir şarjlı süpürge şart. Ergorapido, güçlü performansı ve pratikliğiyle evinizin kurtarıcısı olabilir. Ayrıca 180 derece dönebilen ve LED ışıklı başlığı ile her yeri kolayca temizleyebilirsiniz.

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2. Grundig VCP 5030 3in1 Kablosuz Dikey Süpürge ile görünmeyen tozlara savaş açın!

Görünmeyen tozlara karşı savaş açmak ister misiniz? Öyleyse Grundig Vcp 5030 şarjlı süpürge ile mutlaka tanışmalısınız. LED ışıklı turbo başlığı, yüzeyi aydınlatarak her şeyi gün yüzüne çıkarıyor. Yüksek hava akışı sağlayan BLDC motoru sayesinde evinizdeki tüm tozları güçlü bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz. Hazne boşaltma meselesi temizlik sürecinin en sıkıcı yanlarından biri. Ancak Grundig Vcp Kablosuz Süpürge ile buna bir son verebilirsiniz. Çünkü artık Trayclean teknolojisi ile tek hamlede hazneyi kolayca boşaltma imkanı bulacaksınız.

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3. Roidmi S1 Special 29.6V Kablosuz Şarjlı Süpürge tüm evi temizliyor!

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Şarjlı dikey süpürge araştırırken akla gelen sorulardan biri de çalışma süresi. Kısa sürede şarjı biten süpürgeden verim almak biraz zor haliyle. Roidmi S1 Special bu yönüyle bir teşekkürü hak ediyor. Standart modda 50 dakikaya kadar çalışan Roidmi S1 Special ile tüm odaları hızlıca temizleyebilirsiniz. Sadece iki buçuk saatte şarj oluyor. Emiş gücünü ise dert etmeyin. Çünkü tam bir kasırga! 120 AW emiş gücü ile üstün performans sergiliyor. İşlevsel özelliklerinin yanında şık tasarımı da dikkat çekiyor. Siz de estetiğe önem veriyorsanız kırmızı-beyaz harika renk uyumu ile aradığınız şarjlı süpürge bu olabilir.

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4. Tefal Kablosuz Ty6983tr Dikey Şarjlı Süpürge ile konforlu süpürme!

Sizin de tüm enerjiniz bir süpürme sonrası hemen tükeniyor mu? “Evet” dediğinizi duyar gibiyiz. Haklısınız, evin her köşesini süpürürken yorulmak kaçınılmaz. Ancak ailemize ayıracağımız zamanın bu şekilde heba olması hiç kabul edilebilir değil. Biz de Tefal'in kablosuz şarjlı süpürgesini sizin için seçtik. 2.2’lik ultra hafif yapısıyla evinizi konforlu bir şekilde süpürebilirsiniz. Bu konforun yanında DC motor teknolojisi ile performansından memnun kalacağınızı umuyoruz. Şarjlı süpürge alırken ürünler arasında karşılaştırma yapmak sizi doğru sonuca ulaştırabilir. Hatta yorumlara göz atarak "En iyi şarjlı süpürge hangisi?" sorusunun cevabını bile bulabilirsiniz.

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5. İşte karşınızda Dyson V8 Animal: Evcil dostlarınızın tüylerinden eser kalmayacak!

Evcil dostlarımızla bir yuvayı paylaşmanın verdiği mutluluk paha biçilemez. Ancak dökülen tüyler bazen üzücü olabiliyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu sorunlarla baş etmek artık çok daha kolay. Dyson V8 Animal Şarjlı Süpürge ile 40 dakikaya kadar azalmayan yüksek emiş gücü, tüm tüyleri ortadan kalkıyor. Eğer toza karşı hassasiyetiniz varsa içiniz rahat olsun: Dyson V8 Animal, gelişmiş filtresi ile ortamda bulunan alerjenleri ortadan kaldırarak havayı temizliyor. Kıyıda köşede kalan tozlara ulaşmak zor olsa da farklı yüzey aparatları ile bu sorunu çözebilirsiniz.

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6. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Bosch Unlimited Serie Şarjlı 18v Kablosuz Süpürge

Şarjlı süpürge seçerken pratik ve güçlü olmasının yanında ürünün kaliteli ve dayanıklı malzemeden üretilmiş olmasına dikkat etmeyi unutmayın. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi olan Bosch markası, Unlimited Serie 6 ile tam da aranılan süpürgeyi sizinle buluşturuyor. Bu modelin avantajlı yönü, ekstra bataryayla çalışma imkanı sunması. Böylece iş bitmeden şarj bitmiyor. Duvardan tavana, mobilyadan arabaya kadar tüm yüzeylerde güçlü performans sergiliyor. Gücünü ALLFloor güç başlığı ve kompakt DigitalSpin motorundan alıyor. Böylece toz sorunu rafa kalkmış oluyor.

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7. Evinizi süpürürken bebeğinizin uyumaya devam etmesini istiyorsanız...

Bebeğiniz uyurken süpürge çalıştırmak tam bir facia olabilir. Özellikle sese karşı hassas olan bebeklerin uykudan uyanması an meselesi. Bu da işlerin yarım kalması anlamına geliyor ki anneler için üzücü bir durum. Fakir Franky Pro Bldc Şarjlı Süpürge, çalışırken bebekleriniz mışıl mışıl uyumaya devam edebilir. Çünkü 80 Db ses seviyesi, rahatsız edici gürültüye neden olmuyor. Siklon ve hepa filtre sayesinde havadaki tozu yakalama konusunda oldukça iyi bir performans sergileyen Fakir Şarjlı Süpürge, toz yüküne maruz kalmanızı engelliyor.

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8. Ekstra depolama alanına ihtiyaç duymadan…

Geleneksel süpürgeyi depolamak için bir alana ihtiyaç duyarız. Ya merdivenin altı ya balkon ya da kiler bu görevi üstlenir. Ancak söz konusu şarjlı süpürgeler olunca sorun ortadan kalkıyor. Philips XC8049/01 Şarjlı Süpürge, duvara asma aparatı ile hem şarj oluyor hem de depolanmak için ek alana ihtiyaç duymuyor. 360 derece dönen başlığı sayesinde geniş alanları kolayca temizleyebilir, zor alanlara ulaşabilirsiniz. Yüksek emiş gücü, işlevsel başlıkları ve pratikliği ile kendinden beklenileni fazlasıyla karşılıyor. İşte, bu nedenle en iyi şarjlı süpürge üreticilerinden biri olan Philips’in bu modelini değerlendirmenizi öneriyoruz.

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9. Hoover H-FREE 300 HOME Kablosuz Şarjlı Süpürge'den üstün performans!

Üstün performanslı kablosuz süpürge önerilerimizden biri de Hoover markasının H-Free 300 Home modeli. Kablosuz süpürgeyle tüm tozları temizlemenin yolu güçlü motordan geçiyor. Direct Impulse Motor sistemi ile donatılan H-Free 300 Home, bu konuda oldukça yetenekli. 3 kademeli süpürme modu ve 40 dakikaya varan çalışma süresi ile evinizi rahatlıkla süpürebilirsiniz. Ayrıca 2.5 saat gibi kısa bir sürede şarj oluyor. Yani siz daha kahvaltınızı bitirmeden çoktan şarjı tamamlanmış olacak. Sonra en sevdiğiniz müziği açın; ayağınıza kablo dolanma derdi olmadan keyifle süpürmenin tadını çıkarın.

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10. Hem süpürüyor, hem siliyor: Xiaomi G10 Dikey Şarjlı Süpürge

Teknoloji harikası modellerden biri de Xiaomi G10 Şarjlı Süpürge. Artık yerleri silmek için ayrıca zaman ayırmanıza gerek kalmıyor. Mop aparatı ile hem silme hem de süpürme işi tamam! Xiaomi G10 Kablosuz Süpürge'nin hayran kalacağınız pek çok özellikle donatıldığını söyleyebiliriz. Süpürme esnasında farklı yüzeyleri algılıyor ve güç modunu ona göre ayarlıyor. Dilerseniz siz de LCD ekran kontrol panelinden mod ayarlamalarını yapabilir; pil ve şarj durumunu takip edebilirsiniz. Yüksek emiş gücü, yıkanabilir parçaları ve uzun çalışma süresi ile kullanıcılarından tam not olan Xiaomi G10'u incelemeyi unutmayın.

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11. Başlıklara saç ve tüy dolanma derdi tarihe karışıyor!

Süpürdükten sonra başlıklara dolanan saç ve tüylerin temizlenmesi büyük bir sorun olabilir. Eğer Bissel Icon 25v Kablosuz Süpürge ile tanışmadıysanız tabii… Özel tasarlanan başlığı ile saç ve tüyler fırçaya dolanmadan hazneye doluyor. Vakumlu çekiş gücü ile hem yüzeyde hem de fırçadaki tüm tozları unutun. Kablosuz süpürgelerin çoğunda LED ışık mevcut. Ancak Bissel Icon 25v Şarjlı Süpürgenin dar alan başlığında da LED ışık bulunuyor. Yani koltuk arasını, rafları ve köşeleri temizlerken dahi bu ışıkla tüm tozları görmeniz mümkün.

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12. İncecik tozların avcısı: Samsung Vs7500 Kablosuz Süpürge

Samsung Vs7500 Şarjlı Süpürge, evinizdeki havayı temizleme konusunda oldukça başarılı. Nasıl mı? 5 kademeli hepa filtre sistemi, çok ince olan tozları yakalarken en önemlisi de bu tozları büyük oranda bünyesinde hapseder. Yani hepa filtreleme sistemi, yakalanan tozların ızgara kısmından tekrar dışarı çıkmasını engelliyor. Yüksek emiş gücü ile birleşen bu filtreleme sistemi sayesinde eviniz çok daha temiz bir havaya kavuşacak.

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13. Miele Triflex HX1 Kablosuz Şarjlı Süpürge’de yok yok…

Bir şarjlı süpürge düşünün, her konuda en iyisi olsun. Elbette ki hayal değil. Miele Triflex, bu işin uzmanı. Süpürgeyi harekete geçiren motor kısmı PowerUnit, hem alt hem de üst tarafa takılabiliyor. Bu sayede süpürge yaptığınız alana göre konumunu değiştirebilirsiniz. Yaşasın hareket özgürlüğü! Miele Triflex, Vortex emiş gücü ile canavar gibi toz topluyor. 60 dakikada tüm eviniz tertemiz olacak! Pratik bir şekilde el süpürgesine dönüşebilir. PowerUnit solo (el süpürgesi) ile ister arabanızı ister evinizdeki koltukları temizleyin. Ayrıca Twist2open sistemi sayesinde tek bir hareketle hazneyi boşaltabilirsiniz.

Bu muhteşem kablosuz süpürgeyle tanışmak için buraya tıklayın.

14. Dreame T30 Kablosuz Şarjlı Süpürge ile ulaşılması zor yerler gözünüzü korkutmasın!

Dar alanları tam anlamıyla temizlemek biraz uğraş istiyor. Dreame T30, uzatma hortumu ile imdadınıza yetişiyor. Gözünüz korkmasın artık rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Bazı şarjlı süpürgelerde sürekli çalışma modu için elinizin tetikte olması gerekiyor. Neyse ki Dreame T30 Şarjlı Süpürge’de anahtar tetiğine bir kez basmanız yeterli. Bu donanım, özellikle dar alanları temizlerken oldukça konforlu oluyor. Filtre, fırça ve toz haznesi tekrar tekrar yıkanıp kullanılabiliyor. Akıllı ürünleri tercih etmeyi seviyorsanız, toz algılama özelliği ile otomatik olarak mod ayarı yapan Dream T30 Kablosuz Süpürge hoşunuza gidebilir.

Göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

15. LG A9essentıal Kablosuz Dikey Süpürge ile zahmetsiz temizlik!

LG A9essential Kablosuz Dikey Süpürge, tıpkı geleneksel elektrikli süpürgelerdeki gibi yükseklik ayarı bulunuyor. Opti-Balance Handled sistemi ile boyunuza göre ayarlama yapabilir ve sonrasında zahmetsiz temizliğin keyfine varabilirsiniz. “Güçlü Kablosuz Özgürlük” sloganıyla ön plana çıkan LG A9essential, çift batarya sistemiyle 80 dakikaya kadar yüksek emiş gücü sunuyor. Ayrıca 3 farklı şekilde saklama ve şarj olma özelliği var. Böylece depolama sorununu ortadan kaldırıyor.

Daha birçok farklı özelliği bulunan LG A9Assential Şarjlı Süpürge ile konforlu bir deneyim yaşamak isterseniz buraya tıklayın.

