WhatsApp kullanıcıları dikkat! Bunu en kısa sürede yapın: Çok önemli

Siber saldırganlar sosyal medya hesaplarımızı da hedefliyorlar. WhatsApp ise onların en fazla hedef aldıkları sosyal medya platformları arasında yer alıyor. WhatsApp çeşitli önlemler alsa da, siber saldırganlar farklı yöntemler geliştiriyor. Bu yüzden WhatsApp kullanıcıları tehlikelere karşı kaygı duymaya devam ediyor. Ancak tehlikeli saldırılardan korunmak adına tasarlanmış WhatsApp özelliklerinden birinin güvenlik uzmanları tarafından kesinlikle kullanılması isteniyor.
WhatsApp kullanıcıları korumak için tasarlanmış birçok özelliğe sahip. Ancak "İki Adımlı Doğrulama" bunların en önemlisi. The Sun'ın haberine göre; Bir güvenlik uzmanı, tüm kullanıcıların bu ayarı mümkün olan en kısa sürede açmaları gerektiğini belirtti.
Lookout şirketinden Tom Davidson, "Bu, numaranızı başka bir cihazda yapılandırarak mesajlarınıza erişmeye çalışan birine karşı ilk savunma hattıdır" dedi.
Davidson'a göre, bu ayar etkinleştirildiğinde, numara WhatsApp ile ilişkilendirilmeden önce kullanıcılardan bir PIN (anahtar) isteniyor. Böylece birinin kullanıcı adınızı ve şifrenizi ele geçirmeyi başarması durumunda ekstra koruma sağlanmış oluyor.
İki adımlı doğrulamayı kullanmanın hayati önem taşıyabileceği kaydediliyor.
WhatsApp'ta iki adımlı doğrulamayı açma işlemini gerçekleştirmek için;
Temel bir kural olarak iki adımlı doğrulama anahtarınızı asla başkalarıyla paylaşmayın.
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