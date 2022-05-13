WhatsApp kullanıcıları dikkat! Bunu en kısa sürede yapın: Çok önemli

Siber saldırganlar sosyal medya hesaplarımızı da hedefliyorlar. WhatsApp ise onların en fazla hedef aldıkları sosyal medya platformları arasında yer alıyor. WhatsApp çeşitli önlemler alsa da, siber saldırganlar farklı yöntemler geliştiriyor. Bu yüzden WhatsApp kullanıcıları tehlikelere karşı kaygı duymaya devam ediyor. Ancak tehlikeli saldırılardan korunmak adına tasarlanmış WhatsApp özelliklerinden birinin güvenlik uzmanları tarafından kesinlikle kullanılması isteniyor.

WHATSAPP KULLANICILARININ DİKKATİNE! EN ÖNEMLİSİ BU

WhatsApp kullanıcıları korumak için tasarlanmış birçok özelliğe sahip. Ancak "İki Adımlı Doğrulama" bunların en önemlisi. The Sun'ın haberine göre; Bir güvenlik uzmanı, tüm kullanıcıların bu ayarı mümkün olan en kısa sürede açmaları gerektiğini belirtti.

"İLK SAVUNMA HATTI" BENZETMESİ

Lookout şirketinden Tom Davidson, "Bu, numaranızı başka bir cihazda yapılandırarak mesajlarınıza erişmeye çalışan birine karşı ilk savunma hattıdır" dedi.

Davidson'a göre, bu ayar etkinleştirildiğinde, numara WhatsApp ile ilişkilendirilmeden önce kullanıcılardan bir PIN (anahtar) isteniyor. Böylece birinin kullanıcı adınızı ve şifrenizi ele geçirmeyi başarması durumunda ekstra koruma sağlanmış oluyor.

İki adımlı doğrulamayı kullanmanın hayati önem taşıyabileceği kaydediliyor.

WHATSAPP'TA İKİ ADIMLI DOĞRULAMA NASIL AÇILIR?

WhatsApp'ta iki adımlı doğrulamayı açma işlemini gerçekleştirmek için;

Öncelikle WhatsApp'a girin.

Daha sonra Ayarlar'dan Hesap'a tıklayın.

İki Adımlı Doğrulama seçeneğine tıklayın.

Etkinleştir'i seçin.

Altı basamaklı bir anahtar kod girin ve ardından onaylayın.

Daha sonra e-posta adresinizi girip onaylayın. (e-posta adresi eklemek isteği bağlı)

Temel bir kural olarak iki adımlı doğrulama anahtarınızı asla başkalarıyla paylaşmayın.

