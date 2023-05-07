Aaahh Belinda'nın yıldızı Serkan Çayoğlu'nun eşinden yatak pozu! "Bu hikayede yanan ben oldum"

Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu ile yaşadığı büyük aşkı 2022'de nikah masasına oturarak taçlandıran Özge Gürel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl, Almanya'nın Karlsruhe kasabasında evlenen çiftten çarpıcı bir paylaşım geldi.

Özge Gürel, Netflix'te yayınlanan Aaahh Belinda filminin elde ettiği başarının keyfini çıkaran Serkan Çayoğlu'nun uyuduğu sırada fotoğrafını çekti.

ÖZGE GÜREL'İN YATAK POZUNDA GÜLÜMSETEN DETAY

Aralarında yatan kediye dikkat çeken Özge Gürel'in yatak pozuna düştüğü "Bu hikayede yanan ben oldum" notu ise takipçilerini gülümsetti.

SERKAN ÇAYOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Serkan Çayoğlu da eşinin pozuna sosyal medya hesabında yer verdi.

Aaahh Belinda filminin yıldızı Serkan Çayoğlu ise bu poza 'klasik' notunu düştü.

