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ABD ordusunun yeni oyuncağı: Daha hızlı, daha ölümcül

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2019 14:51 | Son Güncelleme

ABD Ordusu, HoloLens 2'yi test etmeye başladı. HoloLens 2'nin 2028'e kadar tüm orduya yayılması bekleniyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un geliştirdiği HoloLens 2'nin ABD ordusu için geliştirilmiş versiyonlarının ilk sürümleri orduya ulaştı ve eğitimlerde kullanılmaya başladı. Bu teknoloji sayesinde askerler daha kolay hedefleri saptayıp daha hızlı harekete geçecek. HoloLens 2 sayesinde hedefleri alt etme başarı oranı da bir hayli yükselmiş durumda.

İşte yeni nesil savaş makineleri

ABD basınında yer alan haberlere göre, HoloLens 2'yi giyen asker yakın çevredeki diğer askerleri, onların kalp atışlarını ve bölgenin haritasını görebiliyor.
Microsoft, ABD Ordusu ile yaptığı anlaşmanın ardından geçtiğimiz ay çalışanları tarafından protesto edilmişti.

ABD'NİN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ

ABD'NİN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ
Ancak bu silah ABD'nin ordusunu modernize etmek için geliştirdiği yada geliştirmeye devam ettiği projelerden sadece bir tanesi. İşte ABD'nin yeni nesil savaş makineleri...
ABD ordusu için geliştirilen 'ribbon gun' isimli tüfeğin testleri start aldı. Henüz prototibi bulunan piyade tüfeğini rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise aynı anda 4 kurşun birden ateşleyebilmesi.
Test edilmeye başkanan silahın bu sınavdan başarıya çıkması durumunda 2019 yılında seri üretime geçeceği belirtiliyor.
ABD SAVAŞ DRONE'UNU GÖRÜCÜYE ÇIKARDI
ABD savaş drone'u XQ-58 Valkyrie'yi görücüye çıkardı. Arizona'da test edilen drone F-35'lere destek vermesi amacı ile geliştirildi. XQ-58 Valkyrie'nin 3 bin 300 kilometre uçuş menziline sahip olduğu açıklandı.

USS INDEPENDENCE

USS INDEPENDENCE
ABD donanması için Alabama'da üretilen USS Independence (LCS 2), özellikleriyle göz dolduruyor.
127 metre uzunluğunda gemi, saatte 74 kilometre hız yapabiliyor. Geminin köşeli yapısı radara yakalanma olasılığını düşürüyor.
19 bin kilometre menzile sahip olan USS Independence'ın bir başka dikkat çeken özelliği de, 6 metreden daha sığ sularda da görev yapabiliyor olması.
Oldukça geniş bir alana sahip olan gemi, 2 Seahawk helikopteri ve insansız hava araçları taşıyabiliyor.

ABD ORDUSUNDAN LAZER SİLAHI İÇİN 150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

ABD ORDUSUNDAN LAZER SİLAHI İÇİN 150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
ABD Donanması 30 kilowatt güçteki bir lazer silahına 2020 yılında sahip olacak. ABD basınında yer alan iddiaya göre, bu proje kapsamında Lockheed Martin ile 150 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atıldı.

ABD ORDUSUNDAN LAZER SİLAHI İÇİN 150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

ABD ORDUSUNDAN LAZER SİLAHI İÇİN 150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
CNN International, geçtiğimiz aylarda ABD Donanması'nın Basra Körfezi'nde dünyanın ilk insansız hava aracı (İHA) imha eden lazer silah sistemini (LaWS) test ettiğini duyurmuştu. Ancak bu silah projenin prototipi niteliğindeydi.
Söz konusu habere göre, USS Ponce adlı amfibik nakliye gemisine konuşlandırılan LaWS, belirlenen hedefleri başarıyla imha etmişti.

ABD ASKERLERİNE 'IRON MAN' ZIRHI

ABD ASKERLERİNE 'IRON MAN' ZIRHI
Askerlere insanüstü savaş yetenekleri kazandıran kişiselleştirilmiş silahlar üretmek için 2013'ten beri çalışmalar yürüten ABD ordusunun yeni hedefi 'Iron Man' zırhı olarka da adlandırılan kurşun geçirmez yeni askeri teknoloji.
Henüz AR-GE aşamasında olan proje kapsamında çatışma bölgelerindeki kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor.

F-35

F-35
F-35, 31.000 kg maksimum kalkış ağırlığı ve 1.6 Mach üzerinde bir azami hıza sahiptir. Lightning II, yerini alacağı hafif avcılara göre oldukça ağırdır.
Sahip olduğu modern motor sayesinde %60 daha fazla itici güç sağlar, böylece güç/ağırlık oranı ve kanata yükleme, göreceli olarak donanımlı bir F-16'ya çok daha yakındır.
Mürettebat: 1 Uzunluk: 15.67 metre Yükseklik: 4.33 metre Kanat açıklığı: 10,65 metre Kanat Alanı: 42.7 metrekare

CORNERSHOT

CORNERSHOT
ABD'li girişimciler tarafından geliştirilen Cornershot isimli tüfek katlanabilir yapısı ile dikkat çekiyor.
Cornershot, standart olarak 40 mm'lik bomba atar taşıyor ve tanksavar olarak da kullanılabiliyor.
ABD askerleri önümüzdeki günlerde arazi keşfi ve istihbarat toplamak için cebe sığabilen bu drone (İnsansız Hava Aracı) modelinden faydalanacak.
32 gram ağırlığındaki 'Balck hornet 3' (Siyah eşek arısı) saate 21 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu modeli orduya kazandırmak için 39 milyon dolar harcayacak olan Pentagon, bu cihazın kullanıma gireceği tarih ile ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.
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Anahtar Kelimeler:
HoloLens 2 ABD ordu

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