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ABD Başkan Yardımcısı Harris’in basın toplantısında yaptığı hareket olay oldu

23.05.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonunda Jae-in’in elini sıkmasının ardından elini üzerine silmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD Başkan Yardımcısı Harris’in basın toplantısında yaptığı hareket olay oldu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçtiğimiz cuma günü Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

SOSYAL MEDYANIN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Basının yakından takip ettiği toplantının sonunda Harris’in Jae-in ile el sıkışmasının ardından elini üzerine silmesi ise sosyal medyanın gündemini oturdu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Harris’in hareketini “utanç verici” ve “hakaret” olarak yorumlarken, "Kameraların her hareketinizi kaydettiğini bilerek bunu nasıl yapabilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

IRKÇILIK MI YAPTI?

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Demokratlara atıfta bulunarak, Cumhuriyetçi birinin bu tarz bir hareket yapmasının “ırkçılık” olarak görüleceğini ifade etti.

"İSTEMEDEN YAPMIŞ OLABİLİR"

Bazı vatandaşlar ise, Harris’in Covid-19 salgını nedeni ile bu hareketi istemeden yapmış olabileceği yorumunda bulunurken, Harris’in aşırı temizlik takıntısı olan insanlar için tıp dilinde kullanılan germofobinin kurbanı olabileceğini öne sürdü. Harris, henüz konu hakkında açıklama yapmadı. (İHA)


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sosyal medya Güney Kore

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