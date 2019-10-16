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ABD Başkanı Trump: “Birçok yönü ile PKK, DEAŞ’tan daha kötü bir terör tehdidi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 21:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, “PKK birçok yönü ile DEAŞ’tan daha kötü bir terör tehdidi” dedi.İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler hakkında basının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, “PKK birçok yönü ile DEAŞ’tan daha kötü bir terör tehdidi” dedi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler hakkında basının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine girmesi konusunda verdiği karar hakkında değerlendirmede bulunan Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı beni şaşırtmadı. Çünkü o bunu çok uzun süredir yapmak istiyordu. Uzun süredir Suriye ile olan sınırlarındaki kuvvetlerini güçlendiriyordu” ifadelerini kullandı.

“Esad bizim dostumuz da değil, neden onun topraklarını koruyoruz”
ABD kuvvetlerinin büyük bir kısmının bölgeden çekildiğini hatırlatan Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararının kendisini şaşırtmadığını yenileyerek, “Türkiye uzun yıllardır endişe içerisindeydi. Bu bizim için değil ama onlar için doğal. Uzun süredir ve çok zorlu bir şekilde mücadele ediyorlar. Uzun süredir Suriye’de mücadele ediyorlar, sınırda, Suriye ile olan sınırlarında. Sonra dedim ki biz neden Suriye’nin topraklarını koruyoruz? Esad bizim dostumuz da değil, neden onun topraklarını koruyoruz? Suriye’nin aynı zamanda Kürtler ile de ilişkileri var. Ki onlar melek değil” dedi.

“PKK birçok yönü ile DEAŞ’tan daha kötü bir terör tehdidi”
Rusya’nın bölgedeki varlığının kendileri için bir anlam ifade etmediğine işaret eden Trump, Suriye’nin bölgede Rusya ile hareket etmesinin Rusya’ya bir fayda getirmeyeceğini kaydetti. Trump, “Ortak olan şey herkesin DEAŞ’tan nefret ediyor olduğu. Kürtlerin bir kısmı olan PKK birçok yönü ile DEAŞ’tan daha kötü bir terör tehdidi” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Kentucky eyaletinde çekilen bir görüntüyü Suriye diye servis eden ABC kanalının gazetecilerinden birinin sorularına cevap veren Trump, “Bu kesinlikle berbat bir şeydi. Orası Kentucky’idi. Suriye değildi. ABC bir özüt borçlu” dedi.

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