ABD Başkanı Trump, İran yönetimine seslendi: Dünya sizi izliyor

ABD Başkanı Trump paylaşımında, "İran liderlerine; Protestocularınızı öldürmeyin. Binlerce kişi sizin tarafınızdan zaten öldürüldü veya hapsedildi. Dünya sizi izliyor. Daha da önemlisi ABD sizi izliyor. İnternetinizi tekrar açın ve muhabirlerin serbest dolaşmasına izin verin! Büyük İran halkınızın öldürülmesini durdurun!" ifadelerini kullandı.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!