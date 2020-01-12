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  4. ABD Başkanı Trump, İran yönetimine seslendi: Dünya sizi izliyor

ABD Başkanı Trump, İran yönetimine seslendi: Dünya sizi izliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine seslenerek, "Protestocuları öldürmeyin. Dünya sizi izliyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, İran yönetimine seslendi: Dünya sizi izliyor

ABD Başkanı Trump paylaşımında, "İran liderlerine; Protestocularınızı öldürmeyin. Binlerce kişi sizin tarafınızdan zaten öldürüldü veya hapsedildi. Dünya sizi izliyor. Daha da önemlisi ABD sizi izliyor. İnternetinizi tekrar açın ve muhabirlerin serbest dolaşmasına izin verin! Büyük İran halkınızın öldürülmesini durdurun!" ifadelerini kullandı.


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