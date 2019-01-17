TREND

ABD: "Cinsel taciz kurbanları ilginin tadını çıkartıyor" diyen Michigan State Üniversitesi rektörü 'istifa edecek'

BBC BBC
17.01.2019 08:28 | Son Güncelleme

Michigan State Üniversitesi'nin rektörlüğünü vekaleten yürüten John Engler'ın, jimnastik takımının doktoru Larry Nassar'ın karıştığı büyük cinsel taciz skandalındaki kurban sporcuların "ilginin tadını çıkardığını" yönündeki sözleri nedeniyle istifa edeceği açıklandı.

ABD: "Cinsel taciz kurbanları ilginin tadını çıkartıyor" diyen Michigan State Üniversitesi rektörü 'istifa edecek'

Geçen yıl rektörlük görevine atanan Engler, takımın eski doktoru Nassar'ın tacizine uğrayan sporcuların skandala "tutunduklarını" söylemişti.

Engler, geçen hafta Detroit News gazetesinde yayımlanan röportajda söylediği bu sözler nedeniyle büyük tepki almıştı.

Nassar, genç jimnastikçilere cinsel tacizde bulunduğu suçlamasından 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aynı zamanda eski Olimpik jimnastik takımının da doktorluğunu yapan Nassar'ın hüküm giymesinin ardından, Jimnastik Federasyonu Başkanı ve Michigan State Üniversitesi'nin rektörü istifa etmişti.

a2

Engler Detroit News gazetesindeki söyleşide "Bu skandalın dokunduğu, spot ışıklarının altında olmayan çok sayıda insan var. Bu insanlar, spot ışıklarının altında kalıp, bazen de bunun tadını çıkaranlara kıyasla durumla daha iyi başa çıktılar." demişti.

Eski eyalet valisi Engler'in üniversite kuruluna istifasını sunacağı belirtildi.

Engler ise henüz istifa haberleriyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Üniversite geçen yıl, Nassar'ın taciz ettiği sporculara 500 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Avukatlara göre, paranın 425 milyon dolarlık kısmı kurbanlara ödenecek ve 75 milyon dolar da gelecekte Nassar ve üniversite aleyhine gündeme getirilebilecek iddialar için bir kenara ayrılacaktı.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Putin muradına eriyor!Putin muradına eriyor!
Ünlü plajda timsah dehşeti! Bir anda saldırdıÜnlü plajda timsah dehşeti! Bir anda saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
üniversite rektör taciz cinsel istismar

En Çok Okunan Trend Haberler

Putin muradına eriyor!

Putin muradına eriyor!

Enes Batur aylık 300 bin TL mi kazanıyor? Canlı yayında açıkladı

Enes Batur aylık 300 bin TL mi kazanıyor? Canlı yayında açıkladı

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

Müjde Ar'ın fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

Ne yaptın Asena! Odasında böyle bulundu

Ne yaptın Asena! Odasında böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Marketin ortasına tuvaletini yaptı!

Marketin ortasına tuvaletini yaptı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Dünyanın en şişman çocuğu eridi!

Dünyanın en şişman çocuğu eridi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya Devlet Başkanı Putin Evleniyor

Putin muradına eriyor!

Timsah bir anda ortaya çıktı! Plajdakilere saldırdı

Ünlü plajda timsah dehşeti! Bir anda saldırdı

Sevgililer Günü yasaklandı! Bacılar Günü kutlanacak

Sevgililer Günü yasaklandı! Bacılar Günü kutlanacak

Susması için içirdiği içki bebeğinin sonu oldu!

Susması için içirdiği içki bebeğinin sonu oldu!

Seks Adası'nda bekaretini kaybetti! Son isteği herkesi şaşkına çevirdi

Bekaretini kaybetti! Son isteği herkesi şaşkına çevirdi

Öz babadan kızına korkunç istismar! 'Yere yatırdı ve üstüme çıktı'

Öz babadan kızına istismar! 'Yere yatırdı ve üstüme çıktı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.