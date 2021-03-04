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  4. ABD’de 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı

ABD’de 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı

04.03.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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ABD’de kripto para yatırımcısı ve matematikçi Pablo Rodriguez-Fraile, sanat koleksiyonundaki ve  sanatın dijital dünyayla buluşmasında yeni bir adım olarak bilinen "blockchain" tarafından doğrulanan 10 saniyelik videoyu rekor fiyata 6.6 milyona (49 milyon 155 bin TL) satıldı.

Dünya dijitalleşirken, kripto sanat pazarında ilgi günden güne artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde yaşayan 32 yaşındaki kripto para yatırımcısı ve matematikçi Pablo Rodriguez-Fraile Ekim ayında 67 bin dolara satın aldığı ‘Crossroads’ adlı 10 saniyelik videoyu 6.6 milyona (49 milyon 155 bin TL) sattı.

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Rekor fiyata satılan video, 2020 ABD seçimlerinin sanatsal bir yorumu olarak Beeple olarak bilinen Instagram sanatçısı Mike Winkelmann (39) tarafından hazırlandı. Videoda sanatın dijital dünyayla buluşmasında yeni bir adım olarak bilinen "blockchain" tarafından doğrulandığı ifade edildi. Öte yandan, yeni bir tür dijital varlık oluşturan bu tarz eserler 'Değiştirilemez Nominal' (non-fungible token-NFT) olarak biliniyor. NFT'ler için bir serbest piyasa ortamı olan OpenSea platformunun aylık satışları ise şubat ayında 86,3 milyon dolara ulaştı.

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NFT NEDİR?

Değişebilen varlıklar olan dolar, hisse senedi, bitcoin veya altın külçelerinin aksine 'değiştirilemez' NFT varlıklar her biri benzersiz ve biricik kalemleri ifade ediyor. Elinizdeki bitcoin ile başkasının elindeki bitcoin aynı değer anlamına geliyor. Ancak her bir bitcoinin farklı değerde olduğunu düşünün. O zaman bu artık bir birim olmaktan ve transfer aracı olmaktan çıkıyor. İşte NFT varlıkların durumu da bu. Aynı şeyden çok sayıda olabilmesine rağmen aralarından birinin orijinalliği ve sahipliğinin kesin olarak bilinebilmesi. NFT'ye örnek olarak dijital sanat eserleri, spor kartları, internetteki domain adı ve IP adresi olarak bulunan sanal arazi parçaları veya kripto para birimi için kullanılan cüzdan adları verilebilir.

(DHA)

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