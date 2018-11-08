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ABD'de bara silahlı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. İlk gelen bilgilere göre biri polis memuru, çok sayıda yaralı var.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

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Borderline isimli restoran & barda meydana gelen saldırı sırasında çok sayıda kişi de masaların altına saklanarak canını kurtardı. Olayın bir üniversite buluşması gecesine denk gelmesi şüpheleri olayın münferit bir vaka olabileceği yönüne çekerken, saldırganın henüz yakalanmadığı belirtildi.

Yarı otomatik bir silahla düzenlendiği belirtilen saldırıda, doğrulanmamış kaynaklara göre 11 ila 20 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis memuru ve ambulans intikal etti. Güvenlik güçleri olaya müdahale ediyor.


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ABD Kaliforniya saldırı bar

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