Özgür Özel'den 'Soma davası' çıkışı! "Dava yeniden görülmeden adalet gelmez"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciasının 10'uncu yıl dönümünde Soma'da bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Soma Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, belediye binası girişinde CHP'li Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve genel başkan yardımcıları tarafından karşılandı. Daha sonra makama çıkan Özel'e, Başkan Okur tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Burada açıklama yapan Özel, Soma'da büyük acı yaşandığına değinerek Somalı ailelerle birlikte yas tuttuklarını söyledi. Adalet arayışını sürdürdüklerini ve ailelerin yanında olduklarını belirten Özel, 87 duruşmayı ailelerle takip ettiğini, sorumluların hak ettiği cezayı almadan davanın tamamlandığını, kamu görevlileriyle ilgili yargılamanın ise yeni başladığını ifade etti.

"DAVA GÖRÜLMEDEN SOMA'YA ADALET GELMEZ"

Özgür Özel, Soma davasının yeniden görülmesi gerektiğini belirterek, "Hassasiyetle takip ettiğimiz husus şudur. Yeniden o dava görülmeden Soma'ya adalet gelmez. Kamu görevlilerinde imza yetkisi kullanan, kullanmayan baştaki, arkadaki hepsini titizlikle inceleceğiz. Ama AK Parti'nin seçimini finanse etsin diye onlara tahsis yapanları, alanı ihalesiz genişletenleri, denetim yaptırmayanları, gelecek olan denetçiliği önceden haber verenleri tespit etmeden buradaki birkaç zavallı devlet memurunu cezalandırmakla Soma'ya adalet falan gelmez. Kamu görevlisi ise Türkiye Kömür İşletmeleri'nin Ankara'daki başı, ilgili bakanlığın müsteşarından, dönemin bakanı Taner Yıldız'a kadar, bütün ilişki ağları ortaya çıkmadan ve bu madenle kurulan asimetrik ilişkiler ortaya dökülmeden, siyasetin finansmanıyla ilgili birilerinin mitinglerine Somalı madencilerin taşınıp da o gün Soma'daki maden kazasındaki işçilerin gittiği siyasi mitinglere kadar hepsi irdelenmeden, bütün ilişkileri ortaya çıkmadan Soma'ya adalet gelmez. O adaleti sonuna kadar takip edeceğiz" diye konuştu.

'UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ'

Soma davasındaki hakim değişikliğine değinen Özel, "Akhisar'da görülen davada genç, namuslu, hepimizin güvenini kazanmış Aytaç hakimimiz tam karara giderken terfi eder gibi İzmir'e yollanıp yerine eski maden kazalarında hayatını kaybedenleri suçlu bulmuş birini getirdiler. O burada bilinçli, o burada olası kasttan hüküm kurması gerekirken bilinçli taksirle herkesi saldı. Yattığı, yetti herkesin. Yargıtay'a gitti. İlgili dairede görüşüldü. İlgili daire 5'e 0 kararla, 'Olası kastı burada kullanmayacaksan nerede kullanacaksın kardeşim' diyen bir bozma kararı aldı. Yolladı o kararı buraya. 5 ay, 6 ay. Sercan Başkan dedi ki, ‘Yargıtay kararı yollamıyor’. Ya nasıl yollamaz? ‘Bunun normali ne kadar’ diyorum. ‘Birkaç gün, bilemedim birkaç hafta’ diyorlar. 5,5 ayda bu 5 hakimin 3'ünü alıp, yerine iktidara müzahir 3 hakim atadılar. Mesela bunlardan biri gar katliamı olduğu gün Adalet Bakanı olup, geçici Adalet Bakanı oluyordu o zaman tarafsız. Kıkır kıkır gülen kişi o mahkemeye gitti. Her aldıkları kararlarla muhalifleri cezalandıran ve iktidar yanlısı tutum takılanlar o mahkemeye gitti ve bu 3'ü geldi. Savcı, buraya yollayacağı karara itiraz etti. Danıştay tarihinde, Yargıtay tarihinde pek nadir olan bir şekilde itiraz etti. Geldi, buraya. Bu sefer bu 3'ü, 5'e 0 alınan kararı 3'e 2 kendi kararlarıyla düzelttiler. Sonra buraya yolladılar. Işık hızıyla aynı karar alındı. Soma defteri kapandı. Bunu unutmadık. Unutmuyoruz. Unutturmayacağız. Bir yandan elbette sorunları dile getiriyoruz. Bir yandan müzakere ediyoruz. Bir yandan mücadele ediyoruz. Bunu unutmayacağız. Soma davası yeniden görülmelidir. Soma davası yeniden görülmüyorsa, adalete yapılan bu anayasa dışı müdahale görülmüyorsa, Türkiye'de normalleşeme olmaz. Soma'daki kanı yerde bırakırsam benim de gözüm arkada gidecek" ifadelerini kullandı.

Özel, belediye ziyaretinin ardından Emir Hıdır Bey Camisi'nde düzenlenen hatim duası ve mevlit programına katıldı.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





