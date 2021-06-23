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ABD'de BioNTech aşısı olanlarda yan etki şüphesi! Vakaların çoğu 30 yaş ve altı kişiler

23.06.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran 30 yaş ve altı yetişkinlerde kalp iltihaplanmasına rastlandığı açıklandı.

ABD'de BioNTech aşısı olanlarda yan etki şüphesi! Vakaların çoğu 30 yaş ve altı kişiler

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu.

1200'DEN FAZLA VAKA GÖRÜLDÜ

Bilgilendirmede, çoğunlukla Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğüne değinildi.

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"SIKLIKLA İKİNCİ DOZDAN SONRA KENDİSİNİ BELLİ ETTİ"

Çalışmaya başkanlık eden Dr. Grace Lee, "Görülen kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı belirgindi ve sıklıkla ikinci dozdan sonraki hafta içinde genel olarak göğüs ağrısı şeklinde kendisini belli etti." ifadesini kullandı.

Lee, CDC yetkililerinin, potansiyel risklerin nasıl yönetileceğini ve uzun vadeli bir sorun olup olmadığını tam olarak anlamak için daha fazla veri toplamaya çalıştıklarını söyledi. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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