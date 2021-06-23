Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Toplantının gündeminde, aşı sevkiyatlarındaki son durum, aşılama programındaki gelişmeler, Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Delta varyantı vardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın açıklaması düzenliyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Salgını aşıyla aşacağız demiştik. Zaferden emin ve yakınız ama temkinliyiz. Koronavirüs küresel salgının beraberliğinde birçok zorluğu getirdi. Salgın hastalık ülkemize ulaşmada ilk dönemi yani salgına hazırlık, karantina ve önlemlerin neler olabileceği hazırlık dönemiydi.

Bu aşamada aldırdığımız tedbirler bize 3 ay kazandırdı. İkinci bölüm ise tanımadığımız bu düşmandan nasıl korunacağımızı öğrenmekle uğraşma dönemiydi. Nasıl bulaşıyor, nasıl hasta ediyordu? Kişisel hangi tedbirler alınabilir, sosyal hayatımızı nasıl düzenleyebiliriz sorularıyla geçen üçüncü dönem.

En iyi ve etkili tedaviyi en kısa sürede uygulamaya aldık. Evde izolasyon önlemleri ve filyasyon çalışmalarıyla, tam bir seferberlik ile hastalıkla mücadele ettik. Salgın yönetiminin en zorlu günleri bu günlerdi.

Dördüncü bölüm ise salgının kontrolünü ele alarak aşılamanın başladığı, salgının gerileyip insanlığın ve bilimin kazandığı aşamada. Salgının kısa sürede son bulacağına inancım tam.

SALGINDAN KURTULMADA AŞI VURGUSU

Kısaca özetlemek gerekirse salgınla karşılaşmadan önlemler aldık, salgından toplumumuzu korumak için önlemler aldık, hastalıkla mücadele ettik. Şimdi de aşı ile salgından tamamen kurtarmanın eşiğindeyiz.

Salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Salgın sebeibyle ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımz kayıp ise bundan çok daha büyük. Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla artış gösterdi. Bu durumun temel sebebi salgın dışında sağlık hizmetlerine ulaşımın yavaşlaması ya da vatandaşlarımızın hastaneye gitmekten imtina etmeleridir. Bunun gibi dolaylı nedenlerle en 50 bin kadar vatandaşımızı da böyle kaybettik.

Gelecek üç yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin üç dört katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir. Bizim yaptığımız değerlendirmelerde hastalığı geçirdikten ve tamamen iyileştikten 45 gün sonrasında yaşanan ölüm olaylarında özellikle 65 yaş üzeri grupta vefat sayılarının iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Öyle görünüyor ki gelecek üç yıl bu hasarı tespit etmekle geçecek.

Aşılarımızın ise hastalık hasarı nedeniyle gerçekleşen ölümleri önlediğini de gözlemliyoruz. Aşılanarak salgın günlerini aşacağımız görünüyor. Bildiğiniz gibi dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yönetiyoruz.

AŞININ YAN ETKİLERİ

Aşının yan etkilerini açıklayan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara şu ifadeleri kullandı:



Ülkemizde aşının yan etkileri çok yakın takip ediliyor. Aşı sonrası istenmeyen etki izlem sistemi sayesinde bu bilgiler toplanarak değerlendiriliyor. Aşılardan sonra gördüğümüz yan etkileri şöyle söylememiz lazım; bir tanesi aşının yapıldığı yerdeki yan etkiler, şişlik, kızarıklık, ağrı gibi.

Her iki türdeki aşının yan etkisi de 24 saatten çok uzun sürmüyor. 100 kişiden 8'inde 2 gün kadar kolda ağrının devam ettiğini görüyoruz. Tüm vücudu etkileyen yorgunluk, halsizlik gibi etkiler de görülebiliyor. Aşı olanların yüzde 10 ila 15'inde görülen etkiler bunlar. Bunların hiçbiri kalıcı değil. Bu etkiler arasında baş ağrısı, çok nadiren 3 gün kadar sürüyor.

AŞILAMADA YAŞ SINIRI DÜŞTÜ

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:



Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cumadan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak.

DELTA VARYANTI

Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu.

16 İLDE GÖRÜLDÜ

Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü.

Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz.

2 dozla Delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz.

VAKALAR ARTINCA KISITLAMALAR ARTACAK MI?

Kısıtlamaların devre dışı kalmasıyla bu dönemde vakaların temasla birlikte çok arttığını biliyoruz. Normalde bu kısıtlamaların kaldırılmasıyla düşüşün stabil bir döneme girdiğini görüyoruz. Vakaların artması endişemiz var. Bu dönemde yukarı doğru çıkıştan ziyade aşının etkisiyle stabil kaldığı kanaatindeyiz. Aşılamayı yoğunlaştırmak kaydıyla bu stabil durumun aşağı ineceğini düşünüyoruz. Zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Herkes kişisel güvenlik çemberini oluşturabilmeli.

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Toplumsal bağışıklığın oluşmadığı bu dönemde maske kullanmaya devam etmeliyiz. Maskelerin kaldırılması için en az yüzde 70 aşılama oranına ulaşmamız lazım. Bayrama kadar 18 yaş üstüne en az bir kez aşılama kanaatindeyiz. Bu sayede yazı biraz daha rahat atlatacağımızı düşünüyoruz. Üniversitelerde bu sayede daha rahat açılacaktır. Hızlıca pandemiyi gündemimizden çıkarmak istiyoruz. Aşılamayla beraber toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz.

Erken dönemde 55 milyon kişiye en az bir doz aşı yapmayı hedefliyoruz.

18 YAŞ ALTI İÇİN AŞILAMA GEREKLİ Mİ?

18 yaş altı için bilim kurulu dünyadaki çalışmaları değerlendiriyor. Ülkeler arasında farklılıklar mevcut. 18 yaş altında kronik rahatsızlığı olan gençlerimizi aşılamak istiyoruz. Bunun dışında genel olarak netliğimiz yok. Bilim Kurulu değerlendirdikten sonra aktarırız.

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