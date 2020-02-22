HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu reddedildi

ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu reddedildi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2020 03:35 | Son Güncelleme

ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi reddedildi.

ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu reddedildi

ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi için temyiz mahkemesine yaptığı başvuru, incelemenin ardından reddedildi.

New York'taki temyiz mahkemesi, Halk Bankası'nın başvurusunu inceledikten sonra "özel statüyle duruşmaya katılım" talebini kabul etmedi.

Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Temyiz mahkemesi başvuruyu incelemeyi kabul etmiş ve kararını açıklayıncaya kadar ise federal mahkemeden devam eden yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulunmuştu.

Temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından federal mahkeme beklemeye aldığı dava sürecine devam edecek.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Macron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısıMacron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısı
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
Anahtar Kelimeler:
ABD Halk Bankası

En Çok Okunan Haberler

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Dinlenmek için oturdu, uzun süre hareketsiz kalınca... Şaşkına çeviren ölüm

Dinlenmek için oturdu, uzun süre hareketsiz kalınca... Şaşkına çeviren ölüm

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

Ankara'da astsubay dehşeti! Eşiyle birlikte kanlar içinde bulundular

Ankara'da astsubay dehşeti! Eşiyle birlikte kanlar içinde bulundular

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik İdlib görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik İdlib görüşmesi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Diğer Haberler
İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Macron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısı

Macron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler

'En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler'

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

BM’den İdlib açıklaması: Derhal ateşkes istiyoruz

BM’den İdlib açıklaması: Derhal ateşkes istiyoruz

Kiev-Moskova trenine koronavirüs karantinası

Yolcu trenine koronavirüs karantinası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.