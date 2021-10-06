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ABD'de koronavirüs ile ilgili korku yayan kişiye hapis

06.10.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda yanlış haberler yayarak halkta korku ve paniğe neden olduğu gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de koronavirüs ile ilgili korku yayan kişiye hapis

ABD Adalet Bakanlığı, Teksaslı Christopher Charles Perez’in geçen yıl Facebook hesabından, biyolojik silahlarla ilgili yanlış ve uydurma haberler yaydığı ve halkta korku ve panik yarattığı gerekçesiyle iki kez ceza aldığını açıkladı.

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Perez'in, 15 ay hapis cezası ve 1000 dolar para cezası aldığı belirtildi.

KOVİD-19'A YAKALANMIŞ KİŞİYE MARKETTEKİ ÜRÜNLERİ YALATTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

40 yaşındaki Perez, geçen yıl nisan ayında Facebook üzerinden yayınladığı tehdit mesajında, Kovid-19'a yakalanmış bir kişiye para karşılığında San Antonio'da bir süpermarkette satılan ürünleri yalattığını ileri sürmüştü.

Soruşturma sonucunda Perez’in iddia ettiği eylemi gerçekleştirmediği ortaya çıktı.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) San Antonio yetkilisi Christoper Combs, yaptığı açıklamada, tehdit gerçek olmasa bile Kovid-19'u biyolojik silah olarak kullanmaya çalışmanın hukuki sonuçları olduğunu belirtti.

Combs "Perez, eylemiyle korku ve panik yaratmaya çalıştı. Bugün aldığı ceza, suçun ciddiyetini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Soruşturma FBI'ın Ortak Terörizm Görev Gücü ve Kitle İmha Silahları personeli tarafından yürütüldü.

Facebook, dezenformasyon içeren 20 milyondan fazla gönderiyi sildiğini ve bu tür gönderileri birden fazla kez yayan 3000 civarında hesabı kapattığını açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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