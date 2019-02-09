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ABD'de mahkeme, üstsüz güneşlenirken gözaltına alınan üç kadın aleyhinde karar verdi

BBC BBC
09.02.2019 16:52 | Son Güncelleme

ABD'nin New Hampshire eyaletinde Yüksek Mahkeme, bir plajda üstsüz güneşlendikleri için gözaltına alınan ve haklarında dava açılan üç kadının anayasal haklarının ihlal edilmediğine karar verdi.

ABD'de mahkeme, üstsüz güneşlenirken gözaltına alınan üç kadın aleyhinde karar verdi

Mahkeme 2'ye karşı 3 oyla aldığı kararda, Laconia kenti belediyesinin, kadınların meme uçlarının örtülmesine dair kurallarının anayasanın cinsiyet eşitliği ve ifade özgürlüğü ilkeleriyle çelişmediği belirtildi.

Aksi yönde görüş bildiren iki yargıç ise belediyenin kurallarının kadın ve erkeklere farklı muamele içerdiğini, bu nedenle anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Küresel 'Meme Uçlarına Özgürlük' Hareketi aktivistleri olduğu belirtilen Heidi Lilley, Kia Sinclair ve Ginger Pierro adlı kadınlar, 2016'da Laconia'daki bir plajda etraftakilerin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.

Peirro gözaltına alınmadan önce üstsüz yoga yapıyor, diğer iki kadın da güneşleniyordu

Alt mahkamenin davayı düşürmemesi üzerine, belediyenin kurallarında erkeklerin üstsüz güneşlenmesi konusunda herhangi bir atıf olmadığını belirten kadınlar ayrımcılığa uğradıklarını söyeyerek eyalet yüksek mahkemesine gitme kararı almıştı.

'MAHKEME KADIN OLMAYI SUÇ SAYDI'

Kadınların avukatı Dan Hynes, "Mahkemenin, kadınlara erkeklerden farklı davranılmasının cinsiyet ayrımcılığı anlamına gelmediğini savunan kararından düş kırıklığına uğradık. Mahkeme kadın olmanın suç sayılmasına fiilen göz yumdu" dedi.

Hynes, kararı federal yüksek mahkemeye taşıyabileceklerini söyledi.

Ekim 2017'de bir federal yargıç, Missouri'de erkeklerin meme uçlarını göstermesine izin veren ancak kadınlarınkini yasaklayan kuralların anayasaya aykırı olmadığına hükmetmişti.

2013'te San Francisco'da kamusal alanda çıplaklığı yasaklayan bir karar federal mahkemede onanmıştı.

Ancak Şubat 2017'de bir federal yargıç Colorado eyaletine bağlı Fort Collins kenti belediyesinin kadınların üstsüz denize girmesini yasaklayan kararını engellemişti. Mahkeme, bunun cinsiyet eşitliğine aykırı olduğunu belirtmişti.

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abd üstsüz güneşlenme kadın gözaltı

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