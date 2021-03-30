ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin'in davası 2. gününde

Hennepin Bölge Mahkemesinde dün başlayan ve canlı olarak yayınlanan davada, iddia makamı ve savunma açılış konuşmalarını yaptı, ardından şahitler dinlenildi.

'BÖYLE DURUMLAR İÇİN EĞİTİLDİĞİ ŞEYİ YAPTI'

İddia makamından Savcı Jerry Blackwell, sokaktan geçenler tarafından çekilen Chauvin’in Floyd’un ensesine bastığı 9 dakika 29 saniyelik videoyu mahkemede yayınlayarak, “Bu süre boyunca Floyd 27 defa ‘nefes alamıyorum’ diye yalvarmasına rağmen Chauvin, Floyd son nefesini verene kadar hiçbir şey yapmadı.” diye konuştu.

Blackwell, videodaki görüntülerin Chauvin’in olaya ‘ani bir tepki’ vermediğini, kelepçeli halde bulunan ve direnmeyen Floyd’a karşı kasıtlı olarak ‘aşırı güç’ kullandığını gösterdiğini kaydetti.

Chauvin’in avukatı Eric Nelson ise Floyd’un gözaltına alındıktan sonra polis aracına girmemek için direndiğini savunarak, “Derek Chauvin, 19 yıllık kariyeri boyunca tam da böyle durumlar için eğitildiği şeyi yaptı." ifadesini kullandı.

4 HAFTA SÜRECEK

Nelson, Floyd’un uyuşturucu kullanımını ve diğer sağlık sorunlarını dile getirerek jüri üyelerine Floyd’un ölümüyle ilgili videoda gördüklerinin ötesindeki kanıtları dikkate almaları gerektiğini savundu.