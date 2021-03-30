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ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin'in davası 2. gününde

30.03.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davasına devam ediliyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin'in davası 2. gününde

Hennepin Bölge Mahkemesinde dün başlayan ve canlı olarak yayınlanan davada, iddia makamı ve savunma açılış konuşmalarını yaptı, ardından şahitler dinlenildi.

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memurunun davası başladıABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memurunun davası başladı

'BÖYLE DURUMLAR İÇİN EĞİTİLDİĞİ ŞEYİ YAPTI'

İddia makamından Savcı Jerry Blackwell, sokaktan geçenler tarafından çekilen Chauvin’in Floyd’un ensesine bastığı 9 dakika 29 saniyelik videoyu mahkemede yayınlayarak, “Bu süre boyunca Floyd 27 defa ‘nefes alamıyorum’ diye yalvarmasına rağmen Chauvin, Floyd son nefesini verene kadar hiçbir şey yapmadı.” diye konuştu.

Blackwell, videodaki görüntülerin Chauvin’in olaya ‘ani bir tepki’ vermediğini, kelepçeli halde bulunan ve direnmeyen Floyd’a karşı kasıtlı olarak ‘aşırı güç’ kullandığını gösterdiğini kaydetti.

Chauvin’in avukatı Eric Nelson ise Floyd’un gözaltına alındıktan sonra polis aracına girmemek için direndiğini savunarak, “Derek Chauvin, 19 yıllık kariyeri boyunca tam da böyle durumlar için eğitildiği şeyi yaptı." ifadesini kullandı.

4 HAFTA SÜRECEK

Nelson, Floyd’un uyuşturucu kullanımını ve diğer sağlık sorunlarını dile getirerek jüri üyelerine Floyd’un ölümüyle ilgili videoda gördüklerinin ötesindeki kanıtları dikkate almaları gerektiğini savundu.

Davada daha sonra Minneapolis Polis acil telefon operatörü ve olay anına şahit olan vatandaşlar dinlendi.

Yaklaşık 4 hafta sürmesi beklenen davada bugün de şahitlerin dinlenilmesine devam edilecek. 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı. Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı. Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

(AA)

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George Floyd polis

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