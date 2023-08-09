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ABD'den Putin'in Türkiye ziyareti öncesi ses getirecek açıklama! "Erdoğan'dan başkası yapamaz" mesajı dikkat çekmişti

09.08.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başta tahıl koridoru girişimi olmak üzere birçok konuyu ele alacağı Türkiye ziyareti ABD'nin de gündeminde. Erdoğan son konuşmasında Putin'in bu ay ziyaret etmesinin planlandığını bildirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'na da söz konusu ziyaret soruldu. ABD'li yetkilinin, Türkiye'nin tahıl koridoru girişimindeki rolüne değinerek verdiği mesaj dikkat çekti.

ABD'den Putin'in Türkiye ziyareti öncesi ses getirecek açıklama! "Erdoğan'dan başkası yapamaz" mesajı dikkat çekmişti

Ukrayna "Yaparsa Erdoğan yapar" dedi, Erdoğan çözüm için Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmesi gerektiğini işaret etti. Erdoğan ile Putin'in ağustosta Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan görüşmesi için temaslar sürüyor. Savaşta Ukrayna'nın en büyük destekçisi ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise Türkiye'nin "yapıcı" rolüne değinirken Putin'in ziyaretine ilişkin mesaj vermekten kaçındı.

ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDA KRİTİK TEMAS

Erdoğan, Rusya'nın anlaşmayı askıya aldığını duyurduğu gün konuyla ilgili açıklama yaparak "dostum Putin'in bugün yapılan açıklamaya rağmen bu insani köprünün devamını istediğini biliyorum. Seyahatten döner dönmez Sayın Putin ile görüşeceğim" demişti. İlerleyen günlerde Erdoğan ile Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede; Kremlin Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına yönelik yaklaşımını tekrarladı, Rusya'yı ilgilendiren kısım uygulandığında döneceklerini belirtti.

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UKRAYNA: ERDOĞAN'DAN BAŞKASI YAPAMAZ

Geçtiğimiz günlerde ise Ukrayna'dan konuyla ilgili önemli bir mesaj geldi. Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Erdoğan'ın Putin'i anlaşmaya döndürebilecek tek lider olduğunu belirtti.

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ERDOĞAN'DAN ÇÖZÜM MESAJI: BATI SÖZLERİNE YERİNE GETİRMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı konuşmada "Afrikalı kardeşlerimizin tahıl ürünlerine erişimi noktasında bizim gibi Sayın Putin de hassasiyet gösteriyor. Bu konuda ortak bir paydada buluşabileceğimize inanıyorum. Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır" dedi.

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ABD'DEN PUTİN ZİYARETİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. AA'nın aktardığına göre; Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ağustos ayında Türkiye’ye yapacağı ziyaretle ilgili soruya, "Türkiye'nin Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya zorlamada oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığımızı söylemek dışında, ziyaretle ilgili konuşmayacağım.” diye cevap verdi.

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Miller, Türkiye'nin tahıl girişimindeki rolü hakkında, "En başında bu girişim için anlaşmaya varılmasına ve Rusya'yı girişimi sürdürmeye ikna etmede yardımcı olmak konusunda çok yapıcıydılar." ifadesine yer verdi.

Bakanlık Sözcüsü, Türkiye’nin, tahıl anlaşmasının devamı konusundaki "üretken rolünü" devam ettirmesini temennisini dile getirdi.

PUTİN'İN BU AY ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'ye yapılması beklenen ziyaretine ilişkin soruya, "Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek." yanıtını vermişti.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da, "Tahıl Koridoru Anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." açıklamasında bulunmuştu.

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