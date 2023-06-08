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ABD Hava Kuvvetleri’nde görevliydi! Üniformasıyla vedalaşıp yeni işini açıkladı! “Bikinili barmenim”

08.06.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliforniya’da yaşayan 23 yaşındaki ABD Hava Kuvvetleri gazisi Cheyanne Long üniformasıyla vedalaştıktan sonra yeni işini açıkladı. Yeni mesleğinde bikiniyle alkol satarak daha fazla para kazandığını itiraf eden Long’un girişimi gündem yaratmayı başardı. Long müşterilerinin askeri geçmişini öğrendiğinde kendilerine servis yapmasından büyük bir gurur duyduklarını anlattı.

ABD Hava Kuvvetleri’nde görevliydi! Üniformasıyla vedalaşıp yeni işini açıkladı! “Bikinili barmenim”

ABD Hava Kuvvetleri’nde görevli olduğunu iddia eden 23 yaşındaki Cheyanne Long askeri üniformasıyla vedalaştıktan sonra bikinili barmenlik yapmaya başladı. Müşterilerin onun ülkesine hizmet ettiğini öğrendiğinde büyük bir duru duyduklarını ifade eden Long New York Post’a yaptığı açıklamasında, “Bikinili barmenim ve yeni işimden çok daha fazla para kazanıyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE ÜNLENDİ

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Long, Lackland Hava Kuvvetleri Üssü ve Los Angeles Hava Kuvvetleri Üssü'nde konuşluyken Hava Kuvvetlerinde dört yıl aktif görevde bulunduğunu söylüyor.

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Kendisine ait ‘Shyshpan’ isimli bir Tiktok hesabı oluşturan Long, kamuflaj üniformasını ve bikinili barmen olarak görev yaptığı dönemlerden çekilen pozlarını sık sık paylaşıyor. Sosyal medyadan paylaşım yapan Long ordudaki işini çok sevdiğini ama yeni işi sayesinde daha çok kazanç elde ettiğini ifade etti.

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