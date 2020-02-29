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ABD Huawei savaşı tam gaz devam

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.02.2020 14:37 | Son Güncelleme

Huawei’yi ABD’den çıkarmak için çok hevesli olan Trump bu iş için 1 milyar dolar ayırdı.

ABD Huawei savaşı tam gaz devam

1 Milyar dolarlık destek bütçesinden faydalanacak 40 GSM şirketi bulunuyor. Bu şirketler alt yapılarında kullandıkları Huawei donanımları hakkında rapor oluşturacaklar ve bunları değiştirmek için alacakları donanımlar hakkında bilgi verecekler. Devletin, değiştirme masraflarının tümünü karşılayıp karşılamayacağı henüz net değil.

Yeni destek yasası kapsamında ayrıca ZTE donanımları da değiştirilecek. ABD bu iki Çinli şirketin, GSM şirketlerindeki verileri Çin’e ulaştırdığını ve casusluk yaptığını iddia ediyor. Ancak ABD’nin aksine Avrupalılar Huawei’nin casusluk yaptığına dair bir delil bulunmadığını dile getirerek GSM alt yapısında Huawei kullanmaya devam ediyorlar.

ZTE, ABD’nin ambargosu sonrasında ağır maddi hasar aldığını duyurmuş ve iflasın eşiğinde olduğunun altını çizmişti. Huawei ise ABD’nin ambargosuna karşı kendi mobil işletim sistemini, kendi uygulama pazarını, kendi ekosistemini oluşturmak üzere harekete geçmişti.

ABD ise Huawei’nin üst düzey yöneticileri hakkında tutuklama emri çıkartmasıyla iddialarından vazgeçmeyeceğinin altını çiziyor. Şirketin finans müdürü geçtiğimiz aylarda, Kanada’da bir iş seyahati sırasındayken tutuklanmıştı.

ABD Başkanı Trump ise GSM şirketlerinin Huawei donanımlarını, ABD şirketlerinin ürettiği yerli donanımlarla değiştirilmesini istiyor. Bu yasa ile Trump hedefine ulaşırken, seçim sırasında verdiği “ABD menşeli” ürünlerin kullanılması sözünü de tutmuş olacak.

Huawei P Smart Pro video inceleme

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