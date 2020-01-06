ABD - İran arasındaki gerilim

BERLİN (AA) - Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin Avrupa'nın siyasi risk alıp bu konuda güçlü ve cesur adımlar atması gerektiğini bildirdi.

Sigmar Gabriel, Tagesspiegel gazetesi için kaleme aldığı makalede, Avrupa'nın bugüne kadar Körfez bölgesindeki çatışmalarda fazla söz sahibi olmadığını belirterek, ''Avrupa İran'a karşı inandırıcı olabilmek, cesur ve güçlü adımlar atmak için siyasi risk almak zorunda.'' ifadelerini kullandı.

Gabriel, Avrupa'nın bölgedeki savaş tehlikesi tehdidi konusuna müdahil olmayı istemesi durumunda da siyasi risk alması gerektiğini vurgulayarak, bunun gerektiğinde savaş gerilimini önlemek için mevcut ABD Başkanı ile büyük bir siyasi çatışmanın kabul edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Son iki yılda işler ciddileştiğinde Avrupa'nın adeta kağıttan bir kaplan olduğunun görüldüğünü savunan Gabriel, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin İran ile olan nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından anlaşmanın ''halen yürürlükte olduğunu'' belirtmekten başka bir şey yapmadıklarına işaret etti.