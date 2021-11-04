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  4. ABD-İran ilişkilerinde tarihe geçen rehine krizinin 42. yılı: Tahran'da neler yaşandı?

ABD-İran ilişkilerinde tarihe geçen rehine krizinin 42. yılı: Tahran'da neler yaşandı?

04.11.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam 40 yıl önce, 4 Kasım 1979'da "İmam Humeyni"yi destekleyen İranlı binlerce öğrenci Tahran'daki ABD Büyükelçiği'ni bastı. ABD Büyükelçiliği’nin işgaliyle, Tahran-Washington arasında diplomatik ilişkiler kesildi. Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nin bir bölümü artık bir müze.

ABD-İran ilişkilerinde tarihe geçen rehine krizinin 42. yılı: Tahran'da neler yaşandı?

Bu haber BBC Türkçe'de ilk olarak 4 Kasım 2021'de yayımlanmıştı

Tam 42 yıl önce, 4 Kasım 1979'da "İmam Humeyni"yi destekleyen İranlı binlerce öğrenci Tahran'daki ABD Büyükelçiği'ni bastı.

Eylemciler 52 kişiyi tam 444 gün rehin aldı.

1979'daki İran İslam Devrimi'ne önderlik eden Ayetullah Ruhullah Humeyni, ABD Büyükelçiliği'nin işgalini "ikinci devrim" olarak nitelendirdi.

Olay Tahran ve Washington arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açtı.

Devrimden sonra kurulan İran İslam Cumhuriyeti, ABD'yi ülkesinde casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı.

Tahran'daki ABD Büyükelçiliği halen işgal altında ve bir bölümü artık bir müze.

1979 yılı başında İran Şahı Rıza Pehlevi

4 Kasım 1979'da

İranlı öğrenciler arasında elleri bağlı halde görülen bir Amerikalı diplomat.

Öğrenciler gazetecilere Amerikalı diplomatların

Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ne baskın düzenlendikten bir hafta sonra basın toplantısı düzenleniyor.

ABD karşıtı İranlılar Büyükelçiliğin önünde namaz kılıyorlar.

Öğrenciler ABD bayrağına sarılı halde, çöplerini taşıyorlar.

Eyleme katılan öğrencilerden biri, rehin tuttuğu kişinin fotoğrafını gösteriyor.

Amerikalı rehineler serbest bırakılmalarından önce Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenliyor.

Ayetullah Humeyni'nin kadın ve siyahi rehinelerin bırakılması emrini verdikten 2 gün sonra öğrenciler düzenledikleri basın toplantısında şarkı söylüyor

Fotoğraflar Getty Images'a aittir.

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