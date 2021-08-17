HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD, koronavirüs aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra 3. dozu tavsiye edecek

ABD, koronavirüs aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra 3. dozu tavsiye edecek

17.08.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li sağlık yetkililerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki doz aşı olanlara 8 ay sonra 3. doz koronavirüs aşısını tavsiye edeceği bildirildi. Tavsiyenin bu hafta yapılması bekleniyor.

ABD, koronavirüs aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra 3. dozu tavsiye edecek

Federal sağlık yetkilileri, bir süredir ABD'nin yanı sıra İsrail gibi çeşitli ülkelerdeki vakaları inceleyerek aşı olanların üçüncü doz aşı gereksinimlerini belirlemeye çalıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın 4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısıSağlık Bakanlığı'nın 4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

İncelemenin ilk sonuçlarına göre ocakta yapılan aşıların, ağır enfeksiyonu önleme gücünde düşüş olduğu saptandı.

Diğer yandan, konuyla ilgili CNN'e konuşan Brown Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. Megan Ranney, ikinci doz aşının koruyuculuğunu büyük oranda sürdürdüğünü söyledi.

"AŞISIZLARIN HASTALIĞI"

Ranney "Hafta sonu boyunca acil serviste çalıştım. Ağır Kovid-19 vakalarının hepsi aşısızdı. Kovid-19'un artık aşısızların hastalığı olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Üçüncü doz aşı tavsiyesinin bu hafta yapılması beklenirken, aşılama ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) aşılara tam onay vermesinin ardından başlayacak.

FDA'nın Pfizer aşısına gelecek haftalarda tam onay vermesi bekleniyor.

FDA, geçen hafta kanser ya da organ nakli hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin üçüncü doz aşıyı yaptırmalarını tavsiye etmişti. (AA)

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüste yaş sınırı 15'e çekildiSon Dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüste yaş sınırı 15'e çekildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"
PARTNERAşklarını ilan ettiler!Aşklarını ilan ettiler!
Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlarTaliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

İlginç olay! Boş araziyi gören ne yapacağını şaşırdı

İlginç olay! Boş araziyi gören ne yapacağını şaşırdı

Artık kimse şaşırmıyor! Göğüs uçlarını kitapla kapadı

Artık kimse şaşırmıyor! Göğüs uçlarını kitapla kapadı

Davayı unutup el sıkıştılar! Bomba paylaşım

Davayı unutup el sıkıştılar! Bomba paylaşım

Korkunç olay! Uçağın kanadında cansız beden böyle görüntülendi

Korkunç olay! Uçağın kanadında cansız beden böyle görüntülendi

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.