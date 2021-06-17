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ABD'li havayolu şirketlerinin internet sitelerinde kesinti

17.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines ve Delta Air Lines'ın internet sitelerinde kesinti yaşandığı bildirildi.

ABD'li havayolu şirketlerinin internet sitelerinde kesinti

Reuters'ın haberine göre, sitelerde yaşanan erişim sıkıntılarını raporlayan Downdetector, 1,000'den fazla kullanıcının Southwest Airlines'ın sitesine erişmekte sıkıntı yaşandığını bildirirken bu rakam Delta Air Lines için 400 seviyesindeydi. Diğer iki hava yolu şirketi için yapılan bildirim ise 300 seviyesinde.

internet sitelerinde kesinti

Bilgisayar sistemlerinde yaşanan bir hata nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan Southwest dün neredeyse 300 uçuşu iptal ederken, 500'den fazla uçuşu da bir gün ertelemişti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA YAŞANMIŞTI

Dünya genelinde sosyal medya platformları, devlet kurumlarının internet siteleri ve haber portalları, geçtiğimiz hafta küresel çapta kesintiler yaşamıştı.

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Söz konusu kesintinin merkezi ABD’de bulunan Fastly bulut bilişim hizmeti sağlayıcısından kaynaklandığı aktarılmıştı. Fastly bir düzeltme uygulayarak sorunu çözmüş ve siteler eski haline geri dönmüştü.

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internet
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