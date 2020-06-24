ABD’li Senatör Lindsey Graham'dan Türkiye-ABD ilişkileri yorumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), dördüncü Transatlantic Talks seminerinde ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı konuk etti.

Moderatörlüğünü Louisiana eski Senatörü David Vitter'ın yaptığı ve DEİK Başkanı Nail Olpak ile TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın da katıldığı online seminerde, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve stratejik konular konuşuldu.

"HUAWEI'YE KARŞI BİR ALTERNATİFE İHTİYACIMIZ VAR"

ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Afrika'da yeraltı zenginlikleri çok fazla ve yardıma ihtiyacı olan güzel insanları var. Afrika'da enerji anlamında büyük sıkıntı var. Yüksek teknoloji bir gün Afrika'ya gelecek. Bu teknolojiyi ABD ve ABD'nin müttefiklerinin getirmesini istiyoruz; Çin'in değil. Bizim Huawei'ye karşı bir alternatife ihtiyacımız var. Sadece Avrupa'da ve dünyada değil, özellikle Afrika’da ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye-ABD ilişkilerini daha sürdürülebilir hale getirmek istediklerini söyleyen Graham, şunları anlattı:

"Bana ABD-Türkiye ilişkilerini iyi yönde değiştirmek için yapılması gereken değişikliklik ne diye soracak olursanız bunun serbest ticaret anlaşması olduğunu söylerim. Ancak buna en büyük engelin S400, F35 ve Suriye sorunu olduğunu söyleyebilirim. Bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Bu sorunları çözmeden Türkiye-ABD ilişkilerinin istenilen noktaya ulaşması zor görünüyor. Türkiye güvenilir bir müttefik. NATO müttefiki olarak pek çok yeri kuvvetlerini gönderdi.