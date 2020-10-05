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ABD’nin koronavirüs sürecine dair “mide bulandıracak” gerçekler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

ABD’nin koronavirüs (Covid-19) sürecinde yaptığı hataları gözler önüne seren Totally Under Control isimli belgeselden dikkat çeken bir fragman yayınlandı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok can kaybına neden olduğu ülkelerin başında ABD geliyor. 3 kasım günü gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesi çarpıcı bir belgesel gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Prodüksiyonu gizli tutulan ve geçtiğimiz hafta sonu paylaşılan ilk fragmanla duyurulan Totally Under Control isimli belgesel de ABD’nin Covid-19 döneminde yaptığı hataları mercek altına alıyor.

2008’de Taxi to the Dark Side belgeseliyle Oscar kazanan Alex Gibney, Totally Under Control’u Ophelia Harutyunyan ve Suzanne Hillinger eşliğinde çekmiş. Geçtiğimiz beş ay boyunca sağlık görevlileri, devlet yönetiminin farklı katmanlarından yetkililer ve bilim insanlarıyla röportajlar yapan üç yönetmen, bu görüşmelerin bir belgesel için olduğu gerçeğini konuştukları kişilerden gizlemiş. Çünkü “gerçeği tam hâliyle ortaya çıkarmak” istemiş. Zira bu sayede belgeselin prodüksiyonuna herhangi bir müdahalede bulunulmasının da önüne geçmiş.

"HER ŞEY KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

İsmini Donald Trump’ın salgına dair “Her şey kontrolümüz altında” sözünden alan belgeselden paylaşılan ilk fragmanda röportajların nasıl bir ortamda gerçekleştiğini görmek mümkün. Totally Under Control’un sinopsisinde de ABD ve Güney Kore’nin 20 Ocak 2020 günü ilk COVID-19 vakalarını teşhis ettiğine; sonraki 9 ayda 200 binden fazla Amerikalı bu sebeple hayatını kaybederken Güney Kore’deki ölümlerin 350’nin altında olduğuna dikkat çekiliyor. “Nerede hata yaptık?” sorusundan yola çıkan yönetmenler, belgeselin sunduğu gerçeklerin mide bulandıracak cinsten olduğunun altını çizmekte.

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