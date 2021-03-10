ABD teşvik paketi: ABD Kongresi'nde kabul edilen 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinde neler var?

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Covid 19 salgınında zora giren ekonomiyi canlandırmak için getirdiği 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi Kongre'den geçti. ABD tarihindeki en büyüklerden biri olan federal yardım paketinin Cuma günü imzalanması bekleniyor.

Paket, 211 karşı oya karşın, 220 oyla Kongre'den geçti. Kongre'deki Cumhuriyetçiler maliyeti nedeniyle pakete karşı çıkıyordu.

Paket ile ailelere toplam bir trilyon dolar yardım dağıtılacak, tüm Amerikalılara 1.400'er dolar verilecek.

Paket aynı zamanda yerel yönetimlere ve eyaletlere 350 milyar dolar, okulların yeniden açılması için 130 milyar dolar, Covid 19 araştırmaları için 49 milyar dolar ve aşı dağıtımı için 14 milyar dolar içeriyor.

Biden, seçim kampanyasında ABD'de en az 527 bin kişinin ölümüne neden olan salgını sona erdireceği vaadinde bulunmuştu.

ABD, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke durumunda. Günlük tespit edilen vaka sayısı 200.000 üzerinde. Covid-19 kaynaklı ölüm sayıları da bazı günler 4.000'in üzerine çıkıyor.

'Ülkemizin sağlığı tehlikede'

Biden ekonomik teşvik paketini açıklarken ülkede büyük bir insani kriz yaşandığını ve kaybedecek zamanları olmadığını söyledi.