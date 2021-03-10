ABD teşvik paketi: ABD Kongresi'nde kabul edilen 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinde neler var?

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Covid 19 salgınında zora giren ekonomiyi canlandırmak için getirdiği 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi Kongre'den geçti. ABD tarihindeki en büyüklerden biri olan federal yardım paketinin Cuma günü imzalanması bekleniyor.
Paket, 211 karşı oya karşın, 220 oyla Kongre'den geçti. Kongre'deki Cumhuriyetçiler maliyeti nedeniyle pakete karşı çıkıyordu.
Paket ile ailelere toplam bir trilyon dolar yardım dağıtılacak, tüm Amerikalılara 1.400'er dolar verilecek.
Paket aynı zamanda yerel yönetimlere ve eyaletlere 350 milyar dolar, okulların yeniden açılması için 130 milyar dolar, Covid 19 araştırmaları için 49 milyar dolar ve aşı dağıtımı için 14 milyar dolar içeriyor.
Biden, seçim kampanyasında ABD'de en az 527 bin kişinin ölümüne neden olan salgını sona erdireceği vaadinde bulunmuştu.
ABD, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke durumunda. Günlük tespit edilen vaka sayısı 200.000 üzerinde. Covid-19 kaynaklı ölüm sayıları da bazı günler 4.000'in üzerine çıkıyor.
Biden ekonomik teşvik paketini açıklarken ülkede büyük bir insani kriz yaşandığını ve kaybedecek zamanları olmadığını söyledi.
Joe Biden, "Ülkemizin sağlığı tehlikede. Hemen şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Önümüze engeller çıkacak. Ama kaydettiğimiz ilerlemeler ve karşılaştığımız zorluklar konusunda size her zaman dürüst olacağız" dedi.
Biden'ın planı, aşılama çalışmalarına 20 milyar dolar kaynak aktarılmasını öngörüyor. Bu kapsamda büyük aşılama merkezleri oluşturulması ve ülkenin ücra noktalarında seyyar aşılama üniteleri gönderilmesi planlanıyor.
Trump döneminde iki şirketten milyonlarca doz aşı tedarik edilmişti. Ancak sağlık yetkilileri aşılama çabalarına hız verilmesi gerektiğini söylüyor.
Biden yönetimi, başkanlığın ilk 100 gününde 100 milyon kişinin aşılanması hedefini açıklamıştı. 10 Mart tarihi itibariyle 32 milyondan fazla kişi aşılandı.
Temas takip programı için 100 bin sağlık çalışanı istihdam edilmesi planı da paket içindeki bütçeden karşılanacak.
ABD genelinde işsiz sayısının 11 milyona ulaştığı belirtiliyor.
Yardım paketi ile haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımı Eylül ayına kadar uzatıldı.
Amerikan vatandaşlarına şu ana dek 600'er dolar veriliyordu. Biden'ın önerdiği 1.400'er dolar yardımla ailelere yapılan yardım miktarı 2.000 dolara çıkmış olacak.