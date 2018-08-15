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ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2018 01:33 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant, Türkiye'den ithal edilen mallar üzerindeki gümrük tarifelerini artırmak ABD için ciddi riskler teşkil ediyor." açıklamasında bulundu.

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Myron Brilliant, "Türkiye'den ithal edilen mallar üzerindeki gümrük tarifelerini artırmak ABD için ciddi riskler teşkil ediyor." ifadesini kullandı. Myron Brilliant, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Türkiye ile ABD arasındaki gelişmelerin, iki ülkenin ekonomik çıkarlarını tehdit ettiğini ve yıllardır süren ittifaklarını riske soktuğunu belirtti.

'CİDDİ RİSKLER TEŞKİL EDİYOR'

Brilliant, "Türkiye'den ithal edilen mallar üzerindeki gümrük tarifelerini artırmak ABD için ciddi riskler teşkil ediyor." açıklamasını yaptı.

ABD'nin diğer ülkelerle girdiği ticaret savaşında müttefiklerini yabancılaştırdığına işaret eden Brilliant, ticaret savaşının Amerikan ekonomisine zarar verdiğini, ABD'nin küresel liderliğini sarstığını ve Amerikalı işçi, çiftçi ve işletmeleri zarara soktuğunu vurguladı.

Brilliant, ABD ve diğer ülkeler arasında artan gerginliklerin gelişen piyasalara, Avrupalı bankalara ve en nihayetinde Amerikan ekonomisine sıçrama riski yarattığını kaydetti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Trump Myron Brilliant

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
nezaman Milli bir mesele olsa; "eyyy ABD" vs şekilde söze başlayıp aklı sıra Cumhurbaşkanımızi alaya aldığını zanneden Milliyetsiz vatanhainleri ! Gördünüzmu tasmanizi elinde tutanlar nasıl cark ettiler!
SON CIRPINISLAR ABD SALLANIYO TAYYIP UFLESE YIKILCAK
Çok ilginç abd de insanlar başkan yanlış yapınca bunu soyleyebiliyorlar.
şimdi mi uyanmş geçti borun pazarı sür. eşşeği Niğdeyej
dünya fakirleştikçe amerikan mallarını nasıl kullanacak amele de bile iphone vardı şimdi kuru fiyatlara yansısın bakalım nasıl alıyonuz :)
şimdi trump düşünsün!!!! :)
bu adam abdnin sonunu hazirliyor...abd medyasi ve halki tedirgin..kesinlikle egolarini tatmin ediyor baskada bisey deil..yarin bi askeri savas acsa belkide kendi askerleri ilk bunu bombalycak.
Bir baskan dusunun memleketini icten ice pervasiz kararlariyla eritmeye baslasin.Kuzey korede katarda cinle iranla rusyayla olan iliskilerinde hatta kudus konusunda ki siyonist durusindan dolayi dunyadan soyutlanma anlaminda yol izleyen bir siyaset anlayisi.
geçti artık çok geç, özür kabul etmiyoruz eyy abd gevşeği
dolar 4 e kadar inecek
sıkıysa aynı durum bizim ülkemizde yaşansın? :))
Rezil oldu trup bir günde, 0.80krş dolar düşer mi¿ geri zekalı
sayın bakanım paypal artık gelmeli bi el atın
Boş teraneler
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