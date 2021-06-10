ABD 'yoksul ülkelere 500 milyon doz Covid aşısı sağlayacak'

ABD basını, Beyaz Saray'ın gelecek yıl sonuna kadar yaklaşık 100 yoksul ülkeye 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı sağlamaya hazırlandığını yazdı.

Haberlere göre, aşının 200 milyon dozu bu yıl, geri kalanı ise 2022'de dağıtılacak.

Basında çıkan haberlere göre, Başkan Biden anlaşmayı Perşembe günü erken saatlerde duyurmayı planlıyor.

Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki aşılama farkını kapatmak için harekete geçmesi konusunda yoğun baskı altında olan ABD Başkanı, Çarşamba sabahı kendisine dünyanın geri kalanı için bir aşılama stratejisi olup olmadığı sorulduğunda bir planının olduğunu söyledi.

Biden, başkan olarak ilk yurt dışı seyahati için başkanlık uçağına binmeden hemen önce, "Bir tane var ve bunu duyuracağım" dedi.

Biden G7 zirvesi için İngiltere'ye vardıktan sonra Amerikan askeri birliklerine hitaben yaptığı konuşmada da, "Covid-19'u sadece ülkemizde değil, her yerde bitirmek zorundayız" dedi.

"Bizi bu salgından veya karşı karşıya kalacağımız bir sonraki biyolojik tehditten koruyacak kadar yüksek bir engel yok ve (bunlar gibi) başkaları da olacak. Bu, koordineli ve çok taraflı bir eylem gerektiriyor."