HABER

ABD'de camide yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

California eyaletindeki caminin otoparkında Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına atıfta bulunulan not bulundu

ESCONDIDO (AA) - ABD'nin California eyaletinde yangın çıkan bir caminin otoparkında, Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiyi hedef alan terör saldırılarına atıfta bulunulan not bulundu.

Escondido polisinden yüzbaşı Chris Lick, gece kundaklandığı sanılan caminin otoparkında, bu ay Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırılarına işaret eden bir not bulunduğunu belirtti.

Lick, notun içeriğine ilişkin bilgi paylaşmazken, olay yerinde inceleme başlatıldığını bildirdi.

San Diego şehrine 48 kilometre uzaklıktaki camide çıkan yangının, kasten çıkarıldığı ya da nefret suçu olma ihtimaline karşı araştırıldığını kaydeden Lick, "Eğer bu bir kundaklama ise muhtemelen aynı zamanda bir nefret suçudur." dedi.

Escondido İslam Merkezi üyelerinin itfaiye ekipleri olay yerine gelmeden önce ufak çaplı alevleri söndürmeyi başardığını aktaran Lick, yangının çıktığı esnada içeride 7 kişi olduğunu bildirdi.

Kimsenin yara almadığını söyleyen Lick, yangının binanın dış cephesinde küçük hasarlara neden olduğunu ifade etti.

Lick, vatandaşlara, bilhassa bir ibadethane çevresinde şüpheli bir durum görmeleri halinde polisi aramaları çağrısında bulundu.

Polisin henüz olayla ilgili şüphelendiği kimse olmadığı da kaydedildi.

Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu! Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!
Ödemiş'te rahvan atlar yarıştıÖdemiş'te rahvan atlar yarıştı
Mamut Art Project ile heyecan verici programlar, hikayeler ve atölyeler geliyorMamut Art Project ile heyecan verici programlar, hikayeler ve atölyeler geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
California Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber oradan gelmişti... Üs bölgesini kahramanca savundular

Silah arkadaşlarını şehit verdikleri üs bölgesini kahramanca savundular

Karları eriten güzellik

Karları eriten güzellik

Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Son dakika! İstanbul Güngören'de yangın

İstanbul'da korkutan yangın

Günlük burç yorumları 25 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.