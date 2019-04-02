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ABD’de gizemli ölümler

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde yer alan bir iş yerinde cesetler bulunduğu, olayın araştırıldığı belirtildi.ABD’de polis tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Dakota eyaletinde bir iş yerinde cansız bedenler bulunduğu ifade edildi.

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde yer alan bir iş yerinde cesetler bulunduğu, olayın araştırıldığı belirtildi.
ABD’de polis tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Dakota eyaletinde bir iş yerinde cansız bedenler bulunduğu ifade edildi. Polis, Missouri Nehri kıyısındaki iş yerinde bulunan cesetlerle ilgili olarak sadece "içeride bir kaç cansız beden var" açıklamasını yaptı.
Aile şirketi olduğu belirtilen işletmenin yakınındaki bir bowling salonunun yöneticisi, polisin Pazar günü 22.00’den bu yana kayıt edilen güvenlik kamerası görüntülerini görmek istediğini açıkladı. Yerel bir gazete ise sabah 09.30’da işletmenin kapandığına ilişkin bir açıklama yayınladığı haberini yaptı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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