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ABD'den Venezuela'ya askeri uçakla yardım planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 21:09 | Son Güncelleme

ABD yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gözdağı vermek için bu ülkeye askeri uçakla yeni bir yardım paketi göndermeyi planladığı bildirildi - Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin Kongreye gönderilen e-postanın sızdırılmasıyla ortaya çıkan plan, ABD medyasında geniş yer buldu

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gözdağı vermek için bu ülkeye askeri uçakla yeni bir yardım paketi göndermeyi planladığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin Kongreye gönderilen elektronik postanın sızdırılmasıyla ortaya çıkan plan, ABD medyasında geniş yer buldu.

Kongreye gönderilen e-mailde, Venezuela'ya gönderilmesi planlanan insani yardım paketlerinin ABD ordusu üzerinden gönderilmesi tavsiye edilirken, bu adımın Maduro'ya gözdağı olacağı ve onun görevinden ayrılması için baskı oluşturacağı ifade ediliyor.

Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" iddiaları, ABD ve Batı destekli muhalefet ile hükümet arasındaki kavganın en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, yaptığı konuşmada, ülkede bir insani kriz olduğunu ve konuyu 3 bölgeden uluslararası yardım getirerek çözeceklerini öne sürmüştü.

Guaido salı günü düzenlenen mitingde ise Kolombiya ve Brezilya'da toplanan yardımları, 23 Şubat'ta ülkeye sokma girişiminde bulunacaklarını duyurmuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da önceki gün yaptığı açıklamada, Venezuela'nın kuzeyindeki Karayip Denizi'nde ülkesine bağlı Curacao Adası'nın ABD yardımları için toplanma bölgesi olacağını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Devlet Başkanı Nicholas Maduro insani yardım Venezuela

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