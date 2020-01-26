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  4. ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 23:50 | Son Güncelleme

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre kazada ölen diğer 4 kişinin Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.

Yerel saatle 10.00 civarında Calabasas'da meydana gelen helikopter kazasında ölen 5 kişiden birinin Bryant olduğu bilgisi doğrulanırken, 4 kişinin ismi açıklanmadı.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi.

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti<br />

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Kobe Bryant

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