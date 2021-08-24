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Abdullah Gül, Erdoğan'ın yerine Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olur mu? İddialar gündem yarattı

24.08.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı olabileceği iddiaları gündem yarattı. Gazeteci Fatih Altaylı, kulisleri hareketlendiren söz konusu iddiayı canlı yayında Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na sordu.

  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili son günlerde ortaya atılan yeni iddia siyaset kulislerini hareketlendirdi. Yıllardır "Millet İttifakı'nın ortak adayı olacağı" yönünde haberlerin yapıldığı Abdullah Gül için bu kez "Cumhur İttifakı" iddiası konuşulmaya başlandı.

ABDULLAH GÜL CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI OLUR MU?

Özellikle son 3 gündür Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık bir kenara çekilerek Abdullah Gül'ü Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak gösterecek.

Habertürk'teki Teke Tek programında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu konuk eden gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu iddiaları dile getirdi.

SAADET PARTİSİ GÜL'ÜN ADAYLIĞINI DESTEKLER Mİ?

Altaylı, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün Cumhur İttifakı'nın adayı olup olmayacağını ve böyle bir gelişme olursa destek verip vermeyeceklerini sordu.

Böyle bir durumu zayıf ihtimal olarak gören Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ben bunu zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Sayın Erdoğan ile Sayın Gül'ün arası bu kadar açılmışken Sayın Erdoğan'ın kendi yerine Sayın Gül'ü düşüneceğini zannetmiyorum. Erdoğan'ın Abdullah Gül Bey'e karşı güveni sarsılmış güveni yok.

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İkincisi böyle bir teklif olsa Abdullah Bey kabul eder mi? Erdoğan ve partisi kamuoyunda ciddi manada oy kaydederken Abdullah Gül bu riski üstlenir mi? İşte bu noktada da tereddüt içindeyim. Bu bakımdan her iki yönden de riskli ve düşünülmesi gerek bir karar var.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Abdullah Gül
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
reisten ayrılan bir daha rahat bulamaz artık bittiniz reisten sonra bahçeli dönemi başlıyor bu ülke asla demokrat solcu komünist liberal veya demokrasi savunucularına kalmayak ülkeyi dinci ve milliyetçi Türkler yönetecek .
millet ittifakının adayı mansur yavas kimse kimseye gaz vermesin mansur aday
Erdoğan geri çekilecek gül millet ittifakının adayı olacak. pardon Erdoğan millet ittifakında mı.

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